Apple: tutto pronto per la seconda edizione degli Apple Music Awards

Apple ha annunciato i vincitori e le vincitrici della seconda edizione degli Apple Music Awards , che celebrano gli artisti migliori e più innovativi del 2020 e il loro impatto sulla cultura globale.Gli Apple Music Awards rendono omaggio ai traguardi raggiunti in campo musicale in cinque diverse categorie. I vincitori dei premi Global Artist of the Year, Songwriter of the Year e Breakthrough Artist of the Year sono stati selezionati direttamente dalla redazione di esperti e trendsetter mondiali di Apple Music.I premi Top Song of the Year e Top Album of the Year sono invece basatie rispecchiano quello che gli abbonati a Apple Music hanno ascoltato nell'ultimo anno.I festeggiamenti per gli Apple Music Awardse proseguiranno con una settimana di esibizioni speciali, eventi per i fan, interviste e molto altro, trasmessi in streaming mondiale su Apple Music, Apple Music TV e sull'app Apple TV. Chi non ha ancora un abbonamento a Apple Music può registrarsi per una prova gratuita di tre mesi su apple.com/it/apple-music "Gli Apple Music Awards vogliono essere un'occasione per celebrare alcuni artisti eccezionali che secondo noi hanno avuto un forte impatto sul mondo e sui nostri clienti, e ci hanno aiutato a rimanere connessi con la musica" spiega Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats di Apple. "In dicembre abbiamo in programma una settimana tutta dedicata alla musica e non vediamo l'ora di poter celebrare insieme agli artisti e ai loro fan."uno dei più grandi nomi dell'hip-hop, con miliardi di ascolti in tutto il mondo e diverse tracce dell'album "My Turn" in cima alle classifiche di Apple Music. Pezzi emozionanti e attuali, come " The Bigger Picture ", lo hanno consacrato fra le voci più autorevoli e autentiche della cultura giovanile. La sua esibizione durante l'evento Rap Life Live su Apple Music rimane uno dei momenti più belli del 2020. Nel 2017 Lil Baby aveva già destato attenzione con il suo mixtape di debutto e oggi, nel 2020, si è affermato come star globale.ha dichiarato: "Quest'anno mi ha cambiato molto. Ora che sono un artista, sento di poter far sentire la mia voce attraverso la musica. Avevo bisogno di dire qualcosa e i fan mi hanno ascoltato. Ringrazio loro e ringrazio Apple Music per avermi dato un modo speciale di entrare in contatto con i miei fan."