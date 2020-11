VMware: il fatturato cresce dell’8% nel terzo trimestre rispetto al 2020

Il fatturato del terzo trimestre è stato pari a 2,86 miliardi di dollari, in aumento dell’8% rispetto al terzo trimestre del fiscal year 2020.

La combinazione del fatturato per subscription e SaaS e per le licenze è stato di 1,32 miliardi di dollari, con un aumento del 10% rispetto al terzo trimestre del fiscal year 2020.

Il fatturato per subscription e SaaS cresce del 44% anno su anno, raggiungendo i 676 milioni di dollari, e rappresenta il 24% del fatturato.

L'utile netto GAAP per il terzo trimestre è stato di 434 milioni di dollari, o 1,02 dollari per azione diluita, rispetto ai 407 milioni di dollari, o 0,96 dollari per azione diluita, per il terzo trimestre dell'esercizio 2020. L'utile netto non-GAAP per il terzo trimestre è stato di 704 milioni di dollari, o 1,66 dollari per azione diluita, un aumento del 17% per azione diluita rispetto ai 602 milioni di dollari, o 1,42 dollari per azione diluita, per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2020.

Il reddito operativo GAAP per il terzo trimestre ammonta a 428 milioni di dollari, un aumento del 15% rispetto al terzo trimestre del fiscal year 2020. Il reddito operativo non GAAP per il terzo trimestre è stato di 888 milioni di dollari, in aumento del 17% rispetto al terzo trimestre del fiscal year 2020.

Il flusso di cassa operativo per il terzo trimestre è pari a 992 milioni di dollari. Il flusso di cassa disponibile per il terzo trimestre è stato di 908 milioni di dollari.

L’RPO per il terzo trimestre è stato di 1,02 miliardi di dollari, un incremento del 10% anno su anno. Escludendo le entrate non realizzate ipotizzate nell'acquisizione di Carbon Black, che hanno avuto un impatto negativo sul tasso di crescita annuale di 5 punti percentuali, le entrate totali più la variazione sequenziale delle entrate non realizzate sono diminuite del 4% anno su anno.

ha annunciato i risultati finanziari per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2021.Questi i dati principali:"Il terzo trimestre è stato un altro trimestre positivo per VMware e siamo soddisfatti dei risultati",. "I nostri clienti si trovano a navigare in tempi che non hanno precedenti, e il nostro obiettivo rimane fornire loro la digital foundation per far fronte a un mondo imprevedibile. Continuiamo a innovare in aree che sono la priorità assoluta per ogni business, dallo sviluppo di app, al multi-cloud, alla sicurezza, al digital workspace".