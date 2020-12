Snapchat lancia Cartoon, la nuova Lente per trasformarsi in cartoni animati

Chi ancora non ha Snapchat può scaricarlo sul proprio dispositivo iOS o Android.

Snapchat si aprirà automaticamente sulla fotocamera.

Aprire il Carosello delle Lenti premendo l’icona con lo Smiley o facendo tap sullo schermo.

Cercare la Lente Cartoon nel Carosello.

Se non si riesce a trovarla, si può passare con la fotocamera sullo Snapcode di seguito, tenendo il pulsante premuto per alcuni secondi.

Scattare un selfie o registrare un video su Snap con la fotocamera frontale utilizzando la Lente, oppure toccare il pulsante Rullino per provarla su altre foto presenti in memoria.

Per inviare agli amici il proprio Snap o per pubblicarlo nella propria Storia, toccare l'icona della freccia blu.

Nel 2015 Snapchat ha lanciato le Lenti come strumento con cui

gli utenti possano esprimersi e condividere i propri stati d’animo con

i loro amici.

Oggi più di 180 milioni di utenti attivi giornalieri

utilizzano o visualizzano le Lenti quotidianamente per giocare con il

loro look, modificare con la realtà aumentata ciò che li circonda,

divertirsi e conoscere il mondo.

ha presentato la nuova, che consente agli Snapchatter di trasformarsi in tempo reale in un personaggio dei cartoni animati assolutamente unico.Disponibile a livello globale neidella maggior parte degli utenti, la nuovasfrutta il machine learning per creare un look unico per ogni singola persona. In alternativa, è possibile toccare il pulsantequando la Lente è attiva per scegliere un'altra immagine da vedere in stile cartone animato.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita