Kaspersky: smart working, italiani apprezzano il poter lavorare senza vestiti

Questo periodo ha offerto anche altri benefici ai dipendenti in smart working: il 27% degli italiani, ad esempio, ha apprezzato la possibilità di poter lavorare all'aperto, in giardino o sul balcone, mentre il 19% è riuscito anche a fare binge watching su Netflix durante il lavoro. Tra gli altri vantaggi graditi dai dipendenti ci sono l’aumento del tempo libero per i videogiochi (11%), i pranzi da asporto (10%) e la possibilità di farsi meno docce (5%).

Da un'indagine di Kaspersky che ha indagato sui comportamenti di 8.000 dipendenti di aziende di piccole e medie dimensioni nel mondo, è emerso come le persone abbiano riscoperto alcuni piaceri "proibiti" ai quali non vorrebbero rinunciare neanche in futuro. Durante la pandemia globale molte persone hanno trasferito il proprio ufficio nel salotto di casa e questo ha comportato una serie di difficoltà nel bilanciare lavoro e vita privata. Quest'anno i dipendenti che hanno lavorato da remoto hanno dovuto affrontare diverse sfide per il proprio benessere psico-fisico, come la difficile gestione dei bambini e la connettività. Ciononostante sono state molte le persone che hanno apprezzato questa esperienza e hanno riscoperto alcuni piaceri "proibiti" a cui non sono più disposti a rinunciare. Oltre a lavorare poco vestiti, pratica ben lontana dal diventare mainstream, il 49% si è abituato a questo stile di vita e vorrebbe poterlo fare anche in futuro. Anche questo ha reso i dipendenti più felici e apprezza la possibilità di poter fare un riposino durante il giorno.