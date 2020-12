Xbox: engagement record per il lancio di Xbox Series X|S

Poi è stato annunciato che i

l Cloud Gaming via Xbox Game Pass Ultimate arriverà sui dispositivi iOS e sui PC Windows nella primavera del 2021. Inoltre, il prossimo anno verrà ulteriormente estesa la lista dei Paesi in cui il Cloud Gaming è disponibile tramite Xbox Game Pass Ultimate, con l'aggiunta di Australia, Brasile, Giappone e Messico (attualmente in preview).



Infine i fan potranno aspettarsi una grande line up di titoli in arrivo nel 2021 da parte degli Xbox Game Studios e dei partner di terze parti. Nel blog post è disponibile un elenco di titoli in arrivo il prossimo anno, tra i quali molti saranno accessibili tramite Xbox Game Pass.

In un blog post pubblicato su Xbox Wire, CVP, Gaming Marketing, ha condiviso diversi aggiornamenti per il mondo Xbox. Innanzitutto è stata celebrata la risposta dei giocatori al lancio di Xbox Series X|S: infatti sono stati pubblicati nuovi dati sul coinvolgimento dei fan di Xbox.