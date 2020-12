Microsoft: ricerche online più che raddoppiate durante la Black Week 2020

Microsoft Advertising

ha pubblicato oggi i risultati di un’indagine sui trend delle ricerche online nella cosiddetta “Black Week”, la settimana dal 24 al 30 novembre durante la quale gli italiani hanno potuto approfittare delle offerte del Black Friday e del Cyber Monday per acquistare i regali di Natale e per soddisfare qualche desiderio.

In un anno complesso come quello attuale, il digitale ha sicuramente aiutato molti utenti non solo ad acquistare i prodotti comodamente da casa ma anche nella scelta della sorpresa perfetta, per poi recarsi in negozio solo una volta presa la decisione finale ottimizzando così gli spostamenti.

Secondo quanto emerso dall’indagine, infatti, il traffico online in ambito Retail ha registrato un forte picco durante la settimana delle offerte, con una crescita del 54% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (26 novembre – 2 dicembre 2019).

Inoltre, sebbene l’incremento del volume di click sia stato molto simile nelle due giornate principali (+48% per il Black Friday e +47% nel Cyber Monday rispetto all’anno precedente), il volume delle ricerche è aumentato in modo più sensibile durante il venerdì nero (+49% rispetto al +37% del Cyber Monday) a conferma dell’intenzione degli italiani di prepararsi per tempo alla scelta del regalo.

Le categorie di prodotti che hanno visto il maggior aumento di ricerche durante la Black Week confermano i trend già riscontrati durante il primo lockdown, con un forte interesse per la tecnologia, l’arredamento di interni ed esterni, la cura personale e i prodotti per il tempo libero.

Al primo posto si posiziona infatti il mondo Computer & Consumer Electronics, con una crescita del 62% rispetto al 2019, seguito dai prodotti per la casa, il patio e il giardino, cresciuti del 60%, e dall’abbigliamento (+55%). Significativa anche la crescita del 43% del settore Hobby & tempo libero, così come l’aumento del 40%delle ricerche per i prodotti del mondo Sport & Fitness, dati che evidenziano l’intenzione degli italiani di non lasciarsi abbattere dalla pandemia e di approfittare del tempo a disposizione per coltivare le proprie passioni.

Relativamente, invece, al volume dei clic, si posizionano saldamente in cima alla classifica il settore alimentare, che ha registrato un aumento del 61% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, seguito dal mondo bellezza e personal care, cresciuto del 56%, e nuovamente i prodotti della categoriaComputer & Consumer Electronics (+46%).

