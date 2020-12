Samsung Pay introduce la funzionalità Gift Card

il sistema di pagamento elettronico di Samsung Electronics lanciato in Italia nel marzo 2018, continua il suo sviluppo con l’introduzione dellaNata dalla collaborazione con, gruppo Fintech italiano leader di mercato nelle carte prepagate, la nuova funzionalità consente di acquistare e regalare le Gift Card direttamente tramite Samsung Pay, includendole nel proprio e-wallet o regalandole ad un altro utente.Lepotranno così essere spese in totale semplicità e sicurezza, online o direttamente negli store fisici dei brand aderenti.All’interno della nuova sezione si potranno acquistare o regalare Gift Card di numerosi brand molto popolari, da laFeltrinelli a Zalando, da Carrefour a OVS. In futuro la sezione sarà arricchita sempre di più per dare la possibilità agli utenti di avere un numero maggiore di aziende tra cui scegliere in base ai propri gusti e alle proprie esigenze. Samsung Pay è unattraverso NFC,, disponibile per tutta la gamma di smartphone Samsung delle ultime generazioni, che consente di pagare dal proprio device e fare acquisti praticamente in qualsiasi esercizio commerciale che accetta le carte di credito, di debito o prepagate.Ma Samsung Pay non è solo un sistema di pagamento, oltre ad avere reso più moderne e innovative le Gift Card, offre anche una serie dipensati per i clienti Samsung, sia per eliminare il portafogli fisico, sia per offrire loro diversi benefici, come l’uso facilitato per l’accesso alla metropolitana e per gli acquisti online.Grazie a Samsung Pay qualsiasi pagamento avviene in maniera: si seleziona la carta che si vuole utilizzare, nel caso se ne abbia più di una, si utilizza la modalità di identificazione preferita (impronta digitale o pin), e si avvicina il proprio smartphone al POS.Inoltre, Samsung Pay garantisce ladei dati delle proprie carte di pagamento grazie a tre livelli di sicurezza tramite la piattaforma Samsung Knox integrata nello smartphone.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita