Sondaggio di Wiko: smart working è l’espressione più abusata del 2020

Per ripercorrere le tappe del 2020,– il brand franco-cinese di smartphone –Quali sono state, dunque, le parole più usate e abusate dell'anno appena concluso? Cosa ci porteremo dietro? E, infine, con un'attenzione in più al mondo tech e social, quali saranno le keyword del 2021?Non si può non partire da un'assoluta conferma:Da marzo a maggio, con una ripresa dopo l'estate, la chiusura di tante attività commerciali, ricreative e culturali ha davvero sconvolto l'anno, lasciando la parola. Inizialmente amata ed esposta su tutti i balconi, colorata con i toni dell'arcobaleno, è stata investita con il passare dei mesi di una certa scaramanzia. "", secondo il sondaggio condotto da Wiko, è assolutamente da cancellare dal 2020 per ilconvince solo il restante 22%.È uno "pseudoanglicismo" la parola più abusata dell'anno appena concluso., espressione che in inglese invero non esiste, ha coinvolto migliaia e migliaia di persone. Tra meeting e call da remoto, c'è chi l'ha amato permettendo maggiore flessibilità, chi meno sentendosi isolato e privato della socialità e del confronto vis-à-vis del lavoro, in entrambi i casi è stato sulla bocca di tutti., battendo l'acronimo tutto italiano Dad (didattica a distanza) fermo al 30%. Quando si tratta di bannare e cancellare per sempre una parola o termine dal 2021, allora, la sfida si fa più dura.Secondo la survey di Wiko, 'supera solo di misura l'ansia da ', con un testa a testa che si conclude con un 52% vs 48%.Cosa accade invece ini territori più vicini e affini al brand Wiko e al suo modo di comunicare? I rispondenti al sondaggio hanno richiesto al nuovo anno, con il 78% dei consensi, sempre piùParlando di smartphone, non può non essereRallentato dagli avvenimenti del 2020, il 5G sarà l'oggetto delle discussioni più accese del nuovo anno. Decisamente meno appealing i confronti suche conquistano solo il 24% delle scelte.Tra rappresentazione di una realtà artificiosa e voglia di spontaneità, il sondaggio di Wiko dà conferma della cosiddetta "" che sta coinvolgendo da tempo i principali social network.È finito il tempo dell'ostentazione e della coolness a ogni costo.che sta invece a rappresentare il bisogno di naturalezza piace e convince ancora (33% voti). Guardando al futuro,. Anche in questo caso, i risultati sono davvero lo specchio dei tempi. Vuoi per la giovane età della community Instagram di Wiko, vuoi per la enorme visibilità delle recenti manifestazioni ambientaliste, ', con una 'innovazione' stabile al 40% delle scelte.In una sola parola, infine, cosa ci riserverà questo 2021? Qui il panel si divide perfettamente a metà: sarà 'e '