Lenovo: al CES arrivano i nuovi notebook e tablet

Il 5G sul laptop

romette una durata della batteria che consente la riproduzione video continua fino a 20 ore, con tutta l'efficienza di un PC portatile sottile e leggero

con Windows 10 e funzionamento senza ventola. Se non è disponibile la connessione in 5G, ci si può affidare alla rete 4G LTE, disponibile di serie.

Le prestazioni e l'efficienza di IdeaPad 5G sono abilitate dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx 5G, che consente di effettuare il download film, gestire videocall e email da qualsiasi luogo a una velocità fino a 10 volte superiore rispetto al 4G, tramite service provider 5G.



È disponibile anche il modello Lenovo IdeaPad 4G/LTE da 14 pollici con piattaforma Snapdragon 8c, per sessioni fluide sia nel gioco sia nello studio. IdeaPad 5G e IdeaPad 4G/LTE integrano fino a 8 GB di memoria LPDDR4X e 512 GB di memoria SSD PCIe. Estremamente portatile con appena 1,2 kg di peso e 14,9 mm di spessore, ha una batteria da 51 WHr con funzionalità Rapid Charge Express.



Tra Intel e AMD

Lavorare da casa col tablet

prezzi e disponibilità,

Lenovo comunica che I

deaPad 5G

con display da 14” sarà disponibile in mercati selezionati a condizioni diverse

nei singoli paesi; il laptop IdeaPad 5 Pro con display da 16” e CPU AMD Ryzen saranno disponibili da maggio 2021 a partire da $1149.99, mentre il modello con display da 14” sarà disponibile in area Emea da marzo 2021 a partire da

Il tablet

Lenovo Tab P11

è già disponibile in mercati selezionati, a partire da $229.99. Prezzi e disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.

Anche se in forma virtuale, il, universalmente noto come CES, mantiene la tradizione di grande kermesse che di fatto inizia l’anno tecnologico. E dove tutti i protagonisti del mondo tech non mancano di presentare novità. Lenovo non sfugge alla regola, e si presenta all’appuntamento del CES 2021 con una schiera quanto mai nutrita di primizie: iniziando dall’ambito consumer, spiccano ie diversi accessori per la produttività.Nel dettaglio, il nuovo PC ultra-portatileda 14 polliciIl CES è anche l’occasione per presentare quelli che Lenovo definisce i PC portatili della linea IdeaPad più potenti di sempre,, basati rispettivamente su processore Intel Core i7 fino all'undicesima generazione e su processori AMD Ryzen Mobile di nuova generazione.Per la prima volta disponibile su un PC portatile Lenovo IdeaPad, il display ha un aspect ratio ampio di 16:10, per adattarsi meglio al multitasking con Windows e alla visione occasionale di film alla sera. Con bordi sottili su tutti i lati, ha rapporto schermo-chassis del 90% con una qualità del colore sRGB del 100%, IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro consentono la migliore esperienza nelle sessioni di studio e di intrattenimento in casa, grazie alla stabilità della connettività di nuova generazione Wi-Fi 6. Il display con tecnologia Eye Care è certificato TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu a protezione della vista durante sessioni di lavoro prolungate.Nella passerella virtuale del CES 2021 c’è anche il nuovo, presentato come la soluzione ideale per dare accesso all’intera famiglia alla migliore tecnologia, a un prezzo competitivo, senza rinunciare a un tablet potente e affidabile. Lenovo Tab P11 integra un display IPS) touchscreen da 11 pollici ad alta definizione in 2K (2000 x 1200) con 400 nits di luminosità.Con uno chassis robusto in lega di alluminio, è basato su piattaforma mobile Snapdragon 662 con funzionalità LTE avanzata, integra il sottosistema Qualcomm FastConnect ed è dotato di RAM fino a 6 GB per una navigazione veloce, Lenovo Tab P11 è uno dei pochi tablet certificati per lo streaming dei contenuti Netflix in HD (alta definizione). È prevista in opzione la tastieracon trackpad integrato, mentre la copertura magnetica e il sostegno integrato tengono sollevato il tablet in modalità d’uso simile a un sottile detachable 2-in-1.Infine, per quanto riguarda€799.00; il laptopcon display da 16” sarà disponibile in Emea da marzo 2021 a partire da €899 (IVA inclusa), e il modello da 14” sarà disponibile in Emea sempre da marzo 2021, a partire da €699.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita