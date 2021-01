Lenovo, un nuovo all-in-one e due monitor innovativi tra le novità del CES 2021

Ancora novità da Lenovo al CES 2021. Adesso è la volta . Adesso è la volta

La flessibilità di Yoga AIO 7



L’esclusiva cerniera rotante del nuovo desktop Lenovo Yoga AIO 7 con Windows 10,

consente con la semplice pressione di un dito di personalizzare il setup del display, facendolo ruotare senza sforzi dalla posizione orizzontale a quella verticale. Inoltre, con l’hardware per il casting wireless integrato di Yoga AIO 7 sarà possibile attivare il display da remoto utilizzando un tablet o uno smartphone, senza dover accendere il desktop.







Un aggiornamento previsto successivamente consentirà di mostrare contenuti online direttamente sul monitor, trasformandolo in una smart TV 4k, m

I monitor L24i-30 e L27e-30 catturano l’attenzione



LAVIE MINI e LAVIE Pro Mobile



Al CES Lenovo ha mostrato anche i più recenti dispositivi LAVIE di NEC Personal Computers, la joint venture fra Lenovo e NEC. Dal LAVIE MINI da 8 pollici, il prototipo di PC ultra-mobile costruito per divertimento e intrattenimento premium con fantastici accessori gaming

al LAVIE Pro Mobile, robusto ed elegante per l’utilizzo in movimento.







Il nuovo PC convertibile tascabile LAVIE MINI riunisce in uno dei più piccoli form factor disponibili sul mercato la potenza e le prestazioni di un processore mobile fino a Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe. Con un display touch con panello WUXGA (1920 x 1200) da 8 pollici, questo dispositivo pesa 579 grammi per poterlo usare praticamente ovunque.

Con una capacità della batteria fino a 26 Wh, offre un Wi-Fi 6

affidabile, un SSD fino a 512 GB di storage e memoria RAM LPDDR4 da 16 GB.

di una gamma di prodotti consumer di qualità, tra cui l’innovativo PC desktop all-in-one, che occupa meno spazio grazie a un display rotante, e i due monitor IPSNon solo: la tradizionale kermesse di inizio anno, che si svolge in digitale a causa della nota pandemia, vede nella passerella virtuale anche due prodotti unici realizzati nell’ambito della joint venture con NEC, in atto dal 2011: l’originale laptopaggiornato e il minuscolo, il concept PC convertibile che offre grandi possibilità e connettività per il gaming.basato suentre i suoi accessori in bundle e dai colori abbinati, tra cui una tastiera wireless, un mouse e una webcam da 5MP rimovibile posta in posizione superiore, assicurano linee pulite.Ottimizzato per una resa colore realistica dei contenuti per sessioni di studio oppure di intrattenimento da casa,che supporta il 99% degli standard di colore DCI-P3 e Adobe RGB per immagini straordinarie.I pannelli premium In-Plane Switching (IPS) presenti suiconsentono di avere la massima resa da film, shopping online, news, giochi o lavoro, restituendo immagini nitide e pulite e un ampio angolo di visualizzazionee ibrido, un numero più grande che mai di insegnanti e studenti sta scoprendo di aver bisogno di monitor più grandi e di qualità superiore per le loro lezioni virtuali.Entrambi i monitor supportano lae senza stutter. Inoltre, questi display sono in grado di raggiungere frequenze di aggiornamento fino a 75 Hz tramite la porta HDMI. Infine, Lenovo offre la comodità di personalizzare l'aspetto, il volume e le caratteristiche del monitor utilizzando le impostazioni OSD (On-Screen Display) tramite la piattaforma software Lenovo Artery.Dopo il premio ottenuto per la sua leggerezza e durata al CES dello scorso anno, il nuovo LAVIE Pro Mobile, disponibile nel colore Navy Blue e con un display da 13,3”, ritorna con funzionalità ancora più interessanti, tra cui una lunga durata della batteria e una cerniera ottimizzata che inclina anche la tastiera in base alle preferenze personali. Il laptop è realizzato con materiali di nuova generazione, prima utilizzati solo nello spazio, come uno chassis in lega di magnesio e litio e una copertura in fibra di carbonio. Con un peso di poco inferiore a 889 grammi e uno spessore di 16,7 mm, LAVIE Pro Mobile offre, per alimentare la vera portabilità con una batteria che dura fino a 10 ore.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita