TCL CSOT lancia due display flessibili al CES 2021

, la filiale di TCL Technology che si dedica a promuovere maggiori innovazioni nei display a semiconduttore, ha annunciato durante il CES 2021 il lancio di due prodotti rivoluzionari:Il Display Printed Scrolling OLED da 17 pollici, con uno spessore di soli 0,18 mm,. Altamente scorrevole e portatile, può facilmente adattarsi ovunque, proprio come un dipinto in pergamena. Beneficiando della tecnologia di stampa a getto d'inchiostro all'avanguardia di TCL CSOT, con una gamma di colori al 100%, si migliora in modo significativo la qualità del display. Questa tecnologia può essere ampiamente applicata su TV flessibili, display curvi e pieghevoli e su schermi pubblicitari trasparenti.I dispositivi auto-illuminanti OLED RGB di TCL CSOTad alta precisione, senza la necessità di maschere metalliche sottili. Di conseguenza, il costo è inferiore del 20% rispetto alle tecnologie impiegate per la realizzazione dei display tradizionali ed è più applicabile per schermi di grandi dimensioni e produzione di massa.Ilridefinisce la forma standard di uno smartphone. Con un display AMOLED rollable, lo smartphone può estendersi da 6,7 ​​pollici a 7,8 pollici con un semplice tocco del dito, trasformandosie creando una user experience completamente nuova con la sua interfaccia facilmente adattabile. Lo smartphone avrebbe uno spessore inferiore a 10 mm, il che lo rende notevolmente più sottile dello smartphone pieghevole.Grazie al design migliorato dello schermo flessibile dello smartphone, il raggio di curvatura e scorrimento del display può essere piccolo quanto R3mm, combinato con lo speciale design del meccanismo di scorrimento. Con il semplice tocco di un tasto, lo schermo originariamente arricciato e nascosto all'interno della custodia può essere estratto, consentendo così al telefono di allungarsi e ritirarsi.. L'interfaccia software può essere adattata di conseguenza sia per l'uso con una sola mano sia per il multi-tasking.