AOC nuovamente numero 1 al mondo nel settore dei monitor gaming

Lo specialista di display AOC ha annunciato che, secondo gli ultimi dati di mercato diffusi da Context, nel terzo trimestre del 2020 detiene nuovamente il primo posto nella quota di mercato dei monitor gaming (da 120Hz e oltre) in tutta Europa, nello specifico con un market share del 27%, mantenendo la posizione di leader che ha dal terzo trimestre del 2019.





Inoltre, secondo IDC Quarterly Gaming Tracker Q2 2020, AOC detiene anche la quota di mercato maggiore (20%) nei monitor da gioco in tutto il mondo. Con la dicitura di monitor gaming si intendono quelli con un refresh rate di 100 Hz e oltre, caratteristica necessaria perché i gamer competitivi possano godere di un'esperienza di gioco più veloce e fluida e vincere contro i loro avversari.





AOC offre un monitor gaming per utenti di qualsiasi budget ed esigenza, grazie al suo ampio portafoglio dalle varie dimensioni (da 21,5" a 49"), varie proporzioni (16:9, 21:9, 32:9), risoluzioni da Full HD fino a Ultra HD e oltre (5120x1440), con refresh rate fino a 240 Hz e tempi di risposta fino a 0,5 ms.

In Europa, AOC ha aumentato la sua quota leader di mercato, passando dal 23% nel terzo trimestre del 2019 al 27% nel terzo trimestre del 2020, con un aumento del 4% su base annua e del 6,2% rispetto al trimestre precedente (Q2 del 2020).

A completamento del successo ottenuto, AOC ha anche aumentato il volume di monitor venduti di un impressionante 167% anno su anno, mentre il mercato totale è cresciuto del 126% nello stesso periodo. AOC ha raggiunto la prima posizione nel mercato nella maggior parte dei paesi europei, con una quota di mercato fino al 49% in alcuni di essi. In 18 paesi/regioni, AOC ha una quota di mercato ben superiore al 25% nei monitor da gioco, il che significa che uno su quattro monitor da gioco venduti è un monitor AOC.



