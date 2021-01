LG: partnership con GEN.G per ampliare la propria presenza negli esport

LG

rafforza la propria presenza nell'industria globale degli Esport presentando la partnership con Gen.G Esports(Gen.G), una delle più grandi organizzazioni di Esport al mondo.

Gen.G e LG collaboreranno per sviluppare ulteriormente il mercato degli Esport a livello internazionale con l'aiuto dei monitor gaming LG UltraGear.

Inserita al sesto posto della classifica di Forbes come “The Most Valuable Esports Companies 2020”, Gen.G possiede e gestisce otto squadre professionistiche provenienti da alcuni dei Paesi più importanti per il mercato degli Esport: Stati Uniti, Corea del Sud e Cina. Ciascuna squadra è specializzata in uno dei giochi multiplayer più popolari tra cui League of Legends, Overwatch e PlayerUnknown's Battlegrounds.

Inoltre, Gen.G gestisce anche la Gen.G Global Academy che fornisce innovativi programmi di formazione a tema Esport e promuove lo sviluppo dei futuri leader del settore del gaming e degli Esport attraverso la Gen.G Foundation.





La partnership con Gen.G consente a LG di confermare il proprio supporto alla community dei giocatori, in particolare ai Millennials e ai gamer della Generazione Z.

Dotati di display 4K Nano IPS con tempi di risposta 1ms Gray-to-Gray (GTG), i monitor UltraGear di LG offrono un’elevata qualità dell'immagine, tempi di risposta rapidi e tutte le funzionalità necessarie per ottenere il massimo da PC e console più recenti.

