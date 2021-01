Kaspersky: nuova truffa phishing per utenti italiani di WhatsApp

I ricercatori di Kaspersky hanno rilevato una, la nota applicazione di messaggistica istantanea utilizzata da oltre due miliardi di persone in 180 Paesi. La nuova truffa, rivolta agli utenti italiani, è stataIl metodo usato è un: l’utente riceve una e-mail in cui viene avvisato che il proprio account WhatsApp è prossimo alla scadenza e viene dunque invitato a rinnovare la registrazione entro 24 ore per evitare di perdere messaggi, foto e video condivisi. Per completare l’operazione,il rinnovo del servizio per 1 fino a 5 anni, inserendo il codice della propria carta e altre informazioni riservate come CVC e password-3D-secure. Lo scopo di questa truffa è, infatti, carpire i dati bancari degli utenti.Il phishing è un'attività relativamente semplice e a basso costo e i criminali informatici continuano a farne ampio uso. Secondo quanto emerso dal report di Kaspersky , infatti, nel terzo trimestre del 2020 la quota media di spam nel traffico postale globale è stata del 48,91%, mentre il sistemada solo ha impedito 103.060.725 tentativi di reindirizzare gli utenti verso pagine fake.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita