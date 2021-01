Check Point: una campagna malware colpisce Linux, soprattutto in Italia

TerraMaster TOS (sistema operativo TerraMaster), noto vendor di dispositivi per data storage

Zend Framework, popolare raccolta di pacchetti di librerie, utilizzata per costruire applicazioni web

Liferay Portal, portale aziendale gratuito e open-source, con funzionalità per lo sviluppo di portali e siti web

L'aggressore inizia con l'installazione del malware attraverso lo sfruttamento di tre vulnerabilità: CVE-2020-28188, CVE-2021-3007 e CVE-2020-7961.

Successivamente carica ed esegue uno script Python sui dispositivi compromessi.

A questo punto, l’aggressore installa XMRig, un noto coinminer

Infine, conduce un movimento laterale nella rete attraverso lo sfruttamento delle CVE

ha scoperto una campagna di attacchi informatici in corso che sfrutta le recenti vulnerabilità dei sistemiper creare una botnet infettata da una nuova variante malware chiamata “FreakOut”, in grado di effettuare il port scanning, la raccolta di informazioni, lo sniffing di rete,La campagna, tutt’ora in corso, sfrutta le più recenti vulnerabilità Linux per creare botnet infette che possono essere controllate a distanza. La nuova variante malware utilizzata,, se sfruttata con successo, può trasformare ogni dispositivo infetto in una piattaforma di attacco per lanciarne di ulteriori attacchi, come ad esempio, diffondendosi lateralmente su una rete aziendale o inviando attacchi verso obiettivi esterni spacciandosi per l’azienda appena compromessa. Gli attacchi sono indirizzati a dispositivi Linux che eseguono una delle seguenti azioni:Finora Check Point Research ha rintracciato 185 sistemi infettati dal malware; inoltre, ha evitato oltre 380 tentativi di attacco aggiuntivi, distribuiti secondo la lista di seguito.e ciò fa capire che il nostro Paese è stato uno dei target principali. In generale, i settori bersagliati da questi attacchi sono stati la finanza e il governo.I ricercatori invitano gli utenti a patchare i framework vulnerabili di, se utilizzati. Inoltre, raccomandano l'implementazione sia di soluzioni di sicurezza informatica di rete, come IPS, sia di soluzioni per gli endpoint, al fine di prevenire tali attacchi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita