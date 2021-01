Didattica digitale, Microsoft: nuovi strumenti di formazione per i docenti

A1





ha resenta Didattica in Atto , progetto per larivolta a tutti quei docenti che vogliono approfondire la conoscenza e l'utilizzo delle soluzioni Microsoft per la. L'annuncio avviene in occasione di BETT , l'evento internazionale online in programma fino al 22 gennaio dedicato alle tecnologie per il mondo dell'educazione.In un momento in cui le restrizioni a causa della pandemia rendono il rientro a scuola ancora incerto, Microsoft Italia dopo aver formatodall'inizio dell'emergenza sanitaria, conferma il proprio impegno nel sostenere i docenti italiani attraverso tecnologie e formazione completamente gratuiti e aiutarli così a garantire continuità didattica ai nostri studenti.L'iniziativa si traduce in un programma di apprendimento online che consente agli insegnati di accedere con facilità a, a guide di studio pratiche e scaricabili e a un calendario di webinar disponibili online sul Microsoft Educator Centre con consigli e buone pratiche per una didattica digitale efficace e coinvolgente, testimonianze di esperti del mondo della scuola, e video pillole sull'utilizzo di Office365 Education , ovvero il pacchetto di programmi e applicazioni,, in grado di trasformare la propria classe in un'aula digitale collaborativa.Tra i contenuti formativi realizzati direttamente dai MIE Expert, ovvero i docenti innovatori italiani che già padroneggiano le soluzioni Microsoft, attività dedicate per esempio all'uso di Microsoft Teams , l'hub digitale che consente di creare aule virtuali di collaborazione, dove è possibile vedere il proprio insegnante e seguire la lezione, interagire con lui e con i compagni, e suggerimenti sull'utilizzo deiovvero tutti quegli strumenti per migliorare le competenze di lettura e scrittura per gli studenti con disturbi dell'apprendimento, in chiave accessibilità, affinché la tecnologia possa essere il motore per una società più inclusiva.si aggiunge ai già numerosi contenuti digitali che Microsoft ha messo a disposizione gratuitamente per tutti gli insegnanti per aiutarli a ripensare alla didattica in chiave digitale, e che nell'ultimo mese sono stati fruiti da oltre 1 milione di insegnanti in tutto il mondo. Questo percorso di formazione online offre inoltre la possibilità ai partecipanti di ottenere un attestato finale di partecipazione che consente ai docenti che si avvicinano per la prima volta alle tecnologie Microsoft di diventare MIE Certified e unirsi alla rete di apprendimento professionale globale di educatori digitali.