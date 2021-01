Trainline implementa il sistema di pagamento Google Pay

, l'app per viaggiare in treno e pullman in Europa

, ha annunciato la possibilità per gli utenti Android di effettuare pagamenti attraverso Google Pay, il servizio che raccoglie tutti i sistemi di pagamento associati a un account Google.



Gli utenti Android, che fino ad ora potevano effettuare pagamenti utilizzando direttamente la propria carta di creditoda oggi possono concludere l'acquisto di biglietti di treno e pullman sull'app Trainline attraverso Google Pay in modalità contactless grazie al proprio smartphone. Si tratta di una novità importante per Trainline, considerata anche la rilevanza numerica degli utenti Android in Italia2.Trainline è disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android.Per chi anche in questo periodo deve necessariamente viaggiare, l'app di Trainline offre ai propri utentie di pullman, permettendo un maggior controllo del proprio viaggio. Inoltre, l'utilizzo di biglietti digitali sull'app di Trainline consente ai viaggiatori si sentirsi più sicuri, poiché non avranno necessità di passare in biglietteria, riducendo di conseguenza i contatti tra le persone.Trainline è disponibile gratuitamente