Acer TravelMate Spin B3, il dispositivo pensato per una didattica efficace e sicura

Acer ha presentato il nuovo TravelMate Spin B3, un notebook pensato

per l’ambiente scolastico

, in quanto offre una completa e totale protezione contro le più comuni cadute accidentali,

tipiche dell’utilizzo da parte degli studenti

in classe o a casa.



TravelMater Spin B3che garantiscono un'autonomia della batteria fino a 12 ore4. Il rinforzo integrato del design consente al dispositivo di resistere agli urti e alla pressione di 60 kg, caratteristiche che certificano il notebook. La solidità della scocca si riscontra anche nel touchpad resistente all'umidità, nella tastiera dotata di tasti ancorati meccanicamente e nell'esclusivo sistema di drenaggio integrato, che offre una protezione ulteriore in caso di versamento accidentale di liquidi.TravelMate Spin B3 dispone di, realizzata appositamente per contenere al massimo la riproduzione di microrganismi che causano macchie e odori; è resistente ai graffi, quindi, è ideale per tutte quelle situazioni in cui il notebook può passare tra le mani di diversi studenti durante l'arco della giornata.Inoltre il nuovo TravelMate Spin B3 include nel rivestimento della tastiera e della superficie circostante uno speciale agente antimicrobico agli ioni d'argento, conforme alle specifiche BPR e EPA e che, come è stato dimostrato, riduce la percentuale microbica in modo piuttosto evidente contro un'ampia gamma di batteri secondo il protocollo di test JIS Z 2801 e ISO 22196.Il laptop TravelMate Spin B3 offre la possibilità di svolgere diverse funzioni grazie al suo design polifunzionale.. La intrigante modalità tenda, sostenuta dalla solidità della scocca del notebook, rende il device versatile offrendo la possibilità di ottimizzare al 100% la propria postazione di studio durante lo svolgimento di lezioni online, grazie anche alla penna AES Wacom (opzionale) e alla brillante fotocamera frontale da 5MP con tecnologia HDR.La connettività, ottenuta con la tecnologia, permette di rimanere al passo con le lezioni attraverso il rapido scambio di documenti tra diversi dispositivi. L'antenna wireless, con tecnologia 2x2 MU-MIMO, è posizionata in maniera intelligente per permettere una perfetta connessione anche in ambienti con tanti utenti.La connettività 4G LTE opzionale consente agli studenti di avere una continuità di connessione extra, anche lontano da una sorgente Wi-Fi, per poter continuare a lavorare in tutta tranquillità sul materiale didattico online.TravelMate Spin B3 includecon una funzionalità completa per una rapida e sicura trasmissione di dati, una porta Ethernet RJ45 per il collegamento diretto alla rete e una porta HDMI per i display esterni.Come da tradizione dei prodotti della linea TravelMate, è presente sulla cover frontale del dispositivo un indicatore del livello della batteria per permettere ai docenti di intuire immediatamente l'autonomia dei dispositivi dei ragazzi e l'eventuale necessità di essere ricaricati.Acer TravelMate Spin B3 (TMB311R-32)