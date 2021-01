Apple: fatturato in crescita del 21 percento

ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2021, conclusosi il 26 dicembre 2020. L’azienda ha annunciato un record assoluto in termini di fatturato pari a 111,4 miliardi di dollari, un incremento del 21 percento rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,68 dollari, in crescita del 35 percento. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 64 percento del fatturato trimestrale.“Un trimestre così non sarebbe mai stato possibile per Apple senza l’instancabile e innovativo lavoro di ogni singola persona del team dell’azienda in ogni parte del mondo”. “Ci sentiamo gratificati per la risposta entusiasta dei clienti nei confronti di una linea di prodotti all’avanguardia lanciati durante un periodo natalizio storico. Stiamo anche lavorando per aiutare le nostre comunità di appartenenza a ripartire con forza ed equità, attraverso iniziative quali la Racial Equity and Justice Initiative e il nostro pluriennale impegno a investire 350 miliardi di dollari negli Stati Uniti.”“I nostri risultati finanziari del trimestre conclusosi a dicembre sono frutto di una crescita a doppia cifra in ogni categoria di prodotto, che ha portato a record di fatturato senza precedenti in ciascuno dei nostri segmenti geografici e al più consistente incremento di tutti i tempi della nostra base installata di dispositivi attivi”“Questi risultati ci hanno aiutato a generare un flusso di cassa operativo di 38,8 miliardi di dollari. Durante il trimestre il ritorno economico per gli azionisti ha superato i 30 miliardi di dollari e siamo in linea con il nostro target di un saldo neutro.”Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiaratoper azione delle azioni ordinarie della Società.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita