Apple: Dan Riccio si dedicherà a un nuovo progetto

Apple ha annunciato che Dan Riccio, da oltre vent’anni promotore e guida dell’innovazione in Apple, passerà ad altre mansioni per dedicarsi a un nuovo progetto facente capo direttamente al CEO Tim Cook. A prendere il timone del team Hardware Engineering di Apple sarà John Ternus, che entrerà anche a far parte del team esecutivo.

“Ogni passo avanti che Apple ha fatto con l’aiuto di Dan ci ha aiutato a diventare un’azienda migliore e più innovativa, ed è fantastico sapere che continuerà a far parte del team” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “L’esperienza solida che John ha maturato in vari ambiti, ne fanno la persona perfetta per guidare i nostri team Hardware Engineering. Mi congratulo con entrambi per questo nuovo ed entusiasmante traguardo, e non vedo l’ora di vederli all’opera per fare innovazione.”

Riccio ha seguito le fasi di progettazione, sviluppo e realizzazione di quasi tutti i prodotti Apple, dalla prima generazione di iMac ai nuovi arrivati, fra cui la linea di iPhone 5G, i Mac con chip M1 e le AirPods Max.

Entrato in Apple nel 1998 alla guida del team Product Design, nel 2010 Riccio è diventato Vice President of iPad Hardware Engineering e nel 2012 è entrato nell’esecutivo in qualità di responsabile Hardware Engineering. Come Vice President of Engineering, Riccio continuerà ad avere un ruolo fondamentale nel futuro dei prodotti Apple.

“Lavorare in Apple, poter dedicare il proprio tempo a realizzare i prodotti migliori del mondo collaborando con persone incredibili, è stata davvero una grande opportunità” ha detto Riccio. “Dopo 23 anni alla guida dei team Product Design e Hardware Engineering, culminati con l’anno più impegnativo e ambizioso per i nostri prodotti, credo che sia arrivato il momento di cambiare. Continuerò a fare quello che amo di più: dedicare tutto il mio tempo e le mie energie in Apple per creare qualcosa di nuovo e straordinario. E non vedo l’ora di iniziare.”

