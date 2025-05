Torna in Italia “LG Streaming Week” con sconti e offerte imperdibili

LG propone anche per il 2025 l’iniziativa “LG Streaming Week” che, dal 21 maggio al 30 giugno, offrirà ai possessori di Smart TV LG di 42 Paesi, tra cui l’Italia, la possibilità di accedere a un'ampia selezione di contenuti in streaming gratuiti o scontati grazie alla collaborazione con oltre 70 partner fornitori di contenuti.

L’iniziativa coinvolge gli smart TV gamma 2018 e successive oltre agli smart display portatili LG StanbyME e StanbyME Go, e agli smart monitor.

Approfittare delle offerte esclusive di LG Streaming è semplicissimo: è sufficiente accedere all’app Streaming Week dalla schermata principale di webOS, dallo store dei contenuti o dalla sezione App.

LG Streaming Week offre l’intrattenimento perfetto per tutti i tipi di utente: dalle serie TV più amate ai concerti di musica classica, dai film classici agli eventi sportivi in diretta, dall’offerta per bambini al gaming; le offerte coinvolgono alcuni dei più importanti fornitori di contenuti tra cui Mediaset Infinity, Apple TV, Prime Video, LG Movie &TV, LG Radio+, MUBI e Blacknut Cloud Gaming.

Nota per le sue serie TV drammatiche e comiche di alta qualità, i film, i documentari e i programmi di intrattenimento per bambini e famiglie, Apple TV+ offre tre mesi di accesso illimitato agli Apple Originals a 4,99 euro al mese.

Gli appassionati di cinema potranno approfittare dell’offerta di LG Movies & TV e di MUBI, distributore e casa di produzione, e servizio di streaming globale, che offrirà tre mesi di accesso gratuito a una vasta selezione di film di fama mondiale come The Substance.

Anche i gamer più incalliti potranno godere di vantaggi incredbili: il servizio Blacknut Cloud Gaming offrirà una sessione di gioco gratuita di 30 minuti per uno qualsiasi dei suoi oltre 500 giochi premium, oltre a un abbonamento speciale al costo di 1 euro per il primo mese per i nuovi iscritti.

LG ha pensato anche al pubblico dei più piccoli offrendo gratuitamente per un mese il vasto catalogo di canzoni e storie del canale Baby Shark World for Kids di The Pinkfong Company.

Infine, gli amanti della musica classica e gli appassionati di opera potranno godere di tre mesi di accesso gratuito a Stage+ di Deutsche Grammophon, il servizio di streaming video e audio che propone una selezione curata di concerti, opere e documentari di altissima qualità da tutto il mondo.

