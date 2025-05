OVHcloud ha inaugurato un nuovo data center a Milano

OVHcloud ha annunciato un importante traguardo nella sua espansione in Italia e nel Sud Europa con l’apertura di un nuovo data center nell’area di Milano. Questo investimento strategico rafforza non solo la presenza di OVHcloud sul territorio, ma introduce anche la seconda regione multizona di disponibilità Public Cloud (3-AZ) in Europa — la prima al di fuori della Francia.

La regione 3-AZ di Milano sarà operativa entro la fine del 2025 e offrirà servizi Public Cloud, sovrani e sicuri, pensati per rispondere alle esigenze di clienti con requisiti normativi stringenti e di elevata disponibilità. Con questo nuovo deployment, OVHcloud garantisce prestazioni tecniche avanzate, a bassa latenza e alta disponibilità con un SLA del 99,99% sui propri prodotti Public Cloud, rafforzando così l’autonomia digitale delle imprese, della pubblica amministrazione e dei partner.

«Siamo estremamente soddisfatti di offrire ai nostri clienti e partner italiani tecnologie più resilienti e all’avanguardia, grazie al lancio della prima regione OVHcloud nel Sud Europa, distribuita su più zone di disponibilità, ora disponibile a Milano», ha dichiarato John Gazal, Vice Presidente Sud Europa e Brasile di OVHcloud. «L’ecosistema italiano potrà beneficiare di importanti vantaggi tecnologici e, soprattutto, di una maggiore sovranità digitale.»

Questa nuova multizona di disponibilità ospiterà una gamma di prodotti che include soluzioni Public Cloud e PaaS: istanze di Computing, Block Storage, Object Storage, tutte le funzioni di rete come Load Balancer, Public Gateway, Private Network (vRack), IP flottanti, oltre a database gestiti e soluzioni Managed Kubernetes e Managed Rancher. Tutti i prodotti sono progettati per architetture ad alta disponibilità su 3 zone di disponibilità (AZ). L’offerta VPS sarà disponibile in configurazione 1-AZ.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita