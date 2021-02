Rog Rapture GT-AXE11000: il router con WiFi 6E

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Rapture GT-AXE11000, il primo router al mondo a utilizzare il più recente standard di rete wireless WiFi 6E (802.11ax).



La tecnologia WiFi 6E, che assicura pieno supporto a tutti i dispositivi WiFi esistenti, trae massimo beneficio dallo spettro radio disponibile nella frequenza dei 6 GHz. Questo assicura una larghezza di banda tre volte superiore rispetto ai 5 GHz e aggiunge fino a sette bande di frequenza da 160 MHz alle due già messe a disposizione dall'esistente standard WiFi 6.

Il WiFi 6E permette una capacità del dispositivo notevolmente espansa, latenza inferiore e i 6 GHz dedicati esclusivamente ai dispositivi WiFi 6E, al fine di mantenere elevate le prestazioni di connettività di questi ultimi, perché non influenzati dai dispositivi appartenenti alle generazioni precedenti di WiFi.



Secondo le previsioni di mercato, nel 2021 debutterà un'ampia gamma di dispositivi compatibili WiFi 6E, rendendo GT-AXE11000 la scelta perfetta per i gamer che vogliono rimanere in una posizione di vantaggio per quanto riguarda le performance.

Costruito per i gamer che vogliono esplorare soluzioni innovative, il ROG Rapture GT-AXE11000 tri-band supporta le velocità WiFi simultanee e combinate fino a quasi 11.000 Mbps: 1.148 Mbps sulla banda a 2,4 GHz, 4.804 Mbps sulla banda a 5 GHz e 4.804 Mbps sulla banda a 6 GHz. GT-AXE11000 dispone anche della funzione di aggregazione WAN per raggiungere velocità di connessione a Internet fino a 2 Gbps. Quando sommata al WiFi 6 4x4 e alla porta WAN/LAN da 2,5 Gbps, permette di fare affidamento su velocità di networking multi-gigabit su reti cablate e wireless.

GT-AXE11000 si affida a un'accelerazione a tre livelli per potenziare il traffico generato dal gioco in ogni fase del processo. Include una Gaming Port dedicata che assegna un'alta priorità a qualsiasi dispositivo cablato a essa collegato, assicurando che i dati trasferiti su questa connessione abbiano sempre la precedenza: questo abbassa i valori di ping e riduce la latenza di gioco per un'esperienza gaming straordinaria. Game Boost (è un QoS adattivo) consente ai giocatori di attribuire all'interno della rete la priorità ai pacchetti in transito che sono riferiti ai giochi.

GT-AXE11000 include inoltre una prova gratuita di 90 giorni del gaming networkg Outfox, che assicura una connessione più veloce e stabile al server del gioco. GT-AXE11000 supporta anche ASUS AiMesh, che permette ai gamer di creare il proprio sistema WiFi mesh all'interno della casa così da effettuare il collegamento con altri router AiMesh compatibili, il tutto con roaming senza interruzioni, funzioni sincronizzate e controllo centralizzato.





