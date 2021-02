Western Digital lancia la nuova scheda di memoria a tema Apex Legends

Western Digital ha collaborato con Respawn Entertainment per creare una scheda di memoria a tema Apex Legends per Nintendo Switch, che possa offrire ai giocatori che si sfidano tra i vari Outlands soluzioni di storage estese anche in vista dell’imminente uscita il prossimo mese su Nintendo eShop del gioco battle royale più famoso e riconosciuto.





Riconoscibile per il noto stemma Apex, i giocatori possono unirsi e combattere con la scheda microSDXC che offre fino a 128GB di spazio di archiviazione aggiuntivo.



La microSDXC SanDisk Apex Legends da 128 GB è venduta a un prezzo suggerito di vendita di 38,99 € ed è già disponibile per l'acquisto presso un gruppo selezionato di rivenditori, e-tailer e sullo shop online di Western Digital.



Per celebrare l’uscita della stagione 8 e in attesa del gioco completo per Nintendo Switch, Western Digital ospiterà fino al lancio del gioco il 9 marzo, live streaming settimanali con distribuzione di omaggi.

