Philips Monitors B Line: monitor con connessione ibrida e webcam Windows Hello

La webcam pop-up del monitor è dotata dei sensori avanzati per il riconoscimento facciale Windows Hello, che consente agli utenti di accedere comodamente ai propri dispositivi Windows in meno due secondi (tre volte più velocemente rispetto all'uso della password).

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 04/02/2021