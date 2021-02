Kaspersky: Millennial italiani poco consapevoli dei rischi di esporre i propri dati online

studio

prezzo

Secondo unodi, eppure solo il 38% è consapevole di dover rafforzare le proprie competenze di sicurezza. Addirittura. Questo atteggiamento potrebbe rivelarsi molto pericoloso se si tiene in considerazione il: ad esempio, per leil costo varia da 1 a 30 dollari, mentre per comprare laci vogliono dai 6 a 15 dollari.L’uso improprio di informazioni sensibili è solo uno dei pericoli che potrebbe avere ripercussioni sulla vita reale. Un’altra pratica che potrebbe avere conseguenze disastrose è il. È capitato ad un giornalista di Pitchfork, una rivista musicale statunitense, che dopo aver rivelato informazioni private ha ricevuto numerose minacce su Twitter, inclusa quella di bruciare la sua casa. I fan diinvece, si erano lamentati di una recensione non troppo positiva sull'ultimo album della cantante e hanno pubblicato il numero di telefono e l’indirizzo di casa della persona che aveva scritto la recensione.Questi esempi possono sembrare estremi ma in realtà il Doxing non prende di mira solo le persone che svolgono professioni particolari, come giornalisti o cantanti,. Divulgando alcune informazioni personali, come ad esempio quelle che possono essere considerate più imbarazzanti, gli attaccanti causano intenzionalmente un danno. Dal momento che molti datori di lavoro o potenziali dipendenti oggi controllano i profiliper verificare che i dipendenti e i candidati siano rispettabili, la divulgazione di alcune informazioni sensibili potrebbe comportare un rischio per la reputazione sociale della persona presa di mira e quindi la difficoltà a trovare un lavoro e ad avere un reddito."Internet è un luogo meraviglioso che ci ha dato l'opportunità di esprimere la nostra individualità come mai prima d'ora. Ma proprio come con qualsiasi altra cosa è importante utilizzarla in modo responsabile. Quando si tratta di privacy online o di mantenere il controllo sulle informazioni che vengono rese pubbliche sul nostro conto andrebbero seguiti due principi fondamentali: cercare di capire quali informazioni sono di pubblico dominio e provare a rimuovere tutto quello che si riesce. Oggi abbiamo a disposizione numerosi strumenti che permettono agli utenti di gestire la privacy e le informazioni che vengono condivise, bisogna approfittarne!",Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita