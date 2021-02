Garmin: inaugurato a Breslavia (Polonia) il nuovo polo di produzione e distribuzione

Garmin ha inaugurato un avanzato polo di produzione e distribuzione, in Europa, dedicato ai clienti OEM (Original Equipment Manufacturer) automobilistici ed elettronica di consumo. La struttura, certificata BREEAM (modello che valuta e certifica la sostenibilità degli edifici), è situata nella città polacca di Wroclaw (Breslavia)e comprende quasi 30.000 metri quadrati dedicati alla realizzazione e alla consegna di sistemi personalizzati di infotainment di bordo e altri componenti elettronici per autoveicoli.

Situata nel SEGRO Logistics Park di Wroclaw, e vicino all'incrocio tra le due autostrade più importanti della Polonia, la nuova struttura Garmin consentirà una distribuzione ad alta efficienza in tutta Europa.

Garmin inizierà la produzione di prototipi OEM presso la struttura, con la consegna di prodotti nel canale dell'elettronica di consumo a partire dal 2021 e la fornitura dei primi sistemi per le aziende automotive nel 2022. L'organico è in via di costituzione: la società sta assumendo ingegneri, tecnici e operatori di assemblaggio mentre la struttura si prepara a far partire la produzione.