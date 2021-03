Kaspersky: solo 10% delle donne italiane del settore tech ispirato da modello femminile

La ricerca di Kaspersky, che ha coinvolto 13.000 persone (tra uomini che donne) che lavorano nel settore IT, ha rilevato che più di un terzo delle donne italiane (39%) ha trovato lavoro in questo campo senza particolari incoraggiamenti, mentre il 37% è stato ispirato a ricoprire un ruolo in ambito tecnologico durante la formazione scolastica. Questi risultati sono i primi segnali di un cambiamento che è già in atto, ma dimostrano anche che l'attuale mancanza di quote rosa in questo settore è la causa di team di lavoro ancora poco diversificati.



Evgeniya Naumova, Vice President of the Global Sales Network di Kaspersky, ha affermato

: "I risultati del report dimostrano che si tratta di un problema reale. Per le donne intervistate che hanno intrapreso la carriera nel mondo tech senza nessun modello femminile a cui ispirarsi è stato molto scoraggiante. Ma la ricerca mostra anche che, in futuro, un cambiamento è possibile. La presenza di più donne nel settore potrebbe servire da esempio e riequilibrare le diseguaglianze di genere. Questo potrebbe essere il catalizzatore in grado di accelerare il cambiamento di cui c'è un disperato bisogno".



I risultati della ricerca dimostrano come le donne che lavorano in questo settore possano essere di esempio per le altre. L’incremento del numero di role model nel settore tech servirà a dimostrare alle giovani donne

i vantaggi e le capacità che acquisirebbero grazie a una carriera in questo settore

.

Il 43% delle italiane

intervistate ha indicato

le capacità di problem-solving come abilità principale

, mentre

il 32% la retribuzione

. Purtroppo, questi aspetti positivi non vengono ancora correttamente comunicati alle giovani che potrebbero essere interessate. Migliorare il contesto attuale significa permettere ad altre donne di accedere ed eccellere in questo settore, diventando a loro volta esempi positivi e innescando così un circolo virtuoso.

