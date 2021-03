Sanremo: Amazon.it svela la mappa di popolarità degli artisti per regione

Annalisa: Nuda 10 - Versione Autografata Vinile

Sono molte le news in casa Amazon.it in occasione di, a partire da una vetrina interamente dedicata a Sanremo 2021 sunella quale sono disponibili CD e vinili in edizione esclusiva per Amazon.it e dispositivi Echo con Alexa integrata per godersi al massimo tutta la musica. Inoltre su Amazon Music arriva la playlistche raccoglierà tutti brani di questa edizione 2021 a partire dal giorno 3 marzo.In attesa di questa edizione del festival, Amazon.it svela quali sono stati, tra i big in gara,. Tra i big di questa 71esima edizione, è Irama l’artista più ascoltato in streaming su Amazon Music nell’ultimo anno, seguito da Fedez e dai Maneskin. In quarta posizione compare invece Random, seguito da Gaia e Annalisa. Si posizionano poi Arisa, Francesca Michielin, Francesco Renga e Aiello.Considerando invece le vendite di CD e vinili su Amazon.it durante l’ultimo anno, Amazon.it svela inoltre quali artisti sono più apprezzati. Irama si conferma l’artista preferito dai clienti in 10 capoluoghi di regione: Milano, Roma, Torino, L'Aquila, Genova, Ancona, Campobasso, Firenze, Trento e Perugia. Gaia conquista invece cinque capoluoghi regionali tra sud e isole, posizionandosi al primo posto nelle città di Bari, Cagliari, Catanzaro, Napoli e Potenza, mentre Annalisa si aggiudica il maggior numero di preferenze nelle città di Bologna, Palermo, Aosta e Venezia. I Maneskin sono invece gli artisti che riscuotono maggior successo a Trieste mentre occupano la terza posizione a Cagliari e Trento.Sono inoltre diverse le edizioni esclusive in versione CD e vinile disponibili su Amazon.it:L’ampia selezione di prodotti dedicati alla musica include anche numerose promozioni su cuffie, giradischi casse e sugli album delle passate edizioni della kermesse sanremese.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita