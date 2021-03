MediaWorld: al via progetto di formazione per la diffusione delle discipline STEM tra le ragazze italiane

, nell’ultimo anno accademico, tra tutti gli iscritti alle facoltà scientifiche, le studentesse

Sarà possibile avere informazioni su come iscriversi ai corsi attraverso la pagina del sito MediaWorld

.

Recenti dati confermano che, nelle università italiane, iraggiungevano il 37% del totale., dove, a un anno dalla laurea, il tasso di occupazione degli uomini laureati nei corsi STEM raggiunge il 91,8%, contro l’89,3% delle donne.In occasione della Giornata Mondiale delle Donna, per contribuire concretamente a colmare questo gap di genere nella diffusione delle materie STEM,, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, sostiene GirlsTech , iniziativa per la, realizzata da SYX , associazione no-profit per la diffusione delle nuove tecnologie informatiche.per un totale di, con l’obiettivo di sviluppare i talenti tecnologici femminili e sostenere concretamente, con percorsi di formazione e crescita, la presenza femminile nel settore della scienza e della tecnologia.I corsi, erogati da GirlsTech e tenuti da professionisti, tratteranno alcuni degli argomenti più attuali: dal coding con Scratch e Python alla progettazione di app e videogiochi, dalla cybersecurity fino al graphic design.Al progetto formativo dedicato alle giovani donne italiane, MediaWorld affianca una, esempio per le nuove generazioni e ispirazione per superare la dicotomia donna/tecnologia.La storia insegna che nel corso dei secoli sono state moltissime le donne dietro a grandi innovazioni tecnologiche. Basti pensare ache ha inventato il frigorifero moderno, ache ha scritto nell’‘800 il primo programma della storia dell’informatica, o ancora a, la mente dietro al microprocessore più diffuso al mondo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita