Google Play Store: pericoloso malware individuato in 9 utility app

Clast82 rilascia il malware-as-a-service AlienBot Banker, un malware di secondo stadio che prende di mira le app finanziarie bypassando i codici di autenticazione a due fattori per tali servizi. Allo stesso tempo, Clast82 è dotato di un trojan di accesso remoto mobile (MRAT) in grado di controllare il dispositivo con TeamViewer, rendendo l'hacker il vero possessore a insaputa della vittima.

Check Point ha delineato il metodo di attacco di Clast82 come segue:

Clast82 utilizza una serie di tecniche per eludere il rilevamento di Google Play Protect.

In particolare, Clast82:

. Per ogni app, l'aggressore ha creato un nuovo utente sviluppatore per Google Play Store, insieme a un repository sull'account GitHub dell'attore, permettendo così di distribuire diversi payload ai dispositivi che sono stati infettati da ogni app dannosa.

Utilizza Firebase (di proprietà di Google) come piattaforma per la comunicazione C&C

L'hacker ha utilizzato app Android legittime e conosciute open-source. Ecco l'elenco:

"L'hacker dietro Clast82 è stato in grado di aggirare le protezioni di Google Play utilizzando una metodologia creativa, ma preoccupante. Con una semplice manipolazione di risorse di terze parti facilmente reperibilii - come un account GitHub, o un account FireBase - l'hacker è stato in grado di sfruttare risorse disponibili per bypassare le protezioni di Google Play Store. La capacità del dropper di rimanere inosservato dimostra l'importanza del perché è necessaria una soluzione di sicurezza mobile. Non è sufficiente eseguire la scansione dell'app durante l'analisi, in quanto un attore malintenzionato può, e lo farà, cambiare il comportamento dell'app utilizzando strumenti di terze parti."