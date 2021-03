E-commerce: in Italia le spedizioni verso i mercati internazionali crescono del 37% nel 2020

Il 2020 si è chiuso con la conferma della crescita del settore e-commerce, e con un aumento del 37% delle spedizioni dall’Italia verso i mercati esteri, tra la prima e la seconda metà dell’anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria. Si tratta dei nuovi dati rilevati da Qapla’, la soluzione integrata che permette alle realtà che vendono online di gestire le spedizioni in tutte le loro fasi, che mettono in luce la crescita dell’export digitale nel corso del 2020.



In particolare, da un confronto tra il primo e il secondo semestre del 2020, Qapla’ ha osservato come le spedizioni verso gli Usa sono aumentate del 64%; verso il Regno Unito, nonostante le pressioni crescenti in vista del nuovo regime tariffario imposto dalla Brexit, sono aumentate di circa il 57%; verso la Germania del 50%; infine, verso la Spagna e la Francia sono aumentate rispettivamente del 30% e del 18%.

Inoltre, Qapla’ ha preso in esame i vari settori merceologici, fornendo uno spaccato dettagliato sulle categorie di prodotti che hanno interessato di più i mercati esteri. Nel 2020 il settore che ha registrato un aumento di oltre il 200% rispetto allo scorso anno è quello dell’Elettronica, seguito da Jewlery (+77,9%) e Wine&Beverage(+49,5%). La crescita interessa anche la Moda, con una percentuale di variazione di quasi il 50% seguita dai prodotti di bellezza, che nel 2020 ha registrato una crescita del 41%.

“Quello dell’Export Digitale, è un mercato in continua crescita: secondo l’Osservatorio Digital Export del Politecnico di Milano, infatti, in Italia vale 11,8 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 15% rispetto all’anno precedente e dalle nostre rilevazioni emerge come la crescita dello shopping online durante l’emergenza sanitaria abbia agevolato le piccole e medie imprese italiane a rafforzare la propria presenza online, incrementando le vendite non solo sul territorio italiano, ma anche all’estero” ha dichiarato Roberto Fumarola, CEO & Founder di Qapla’.

