Samsung lancia Samsung Music Galaxy Thursday per gli amanti della musica in tutta Europa

Samsung Electronics ha annunciato il lancio di Samsung Music Galaxy Thursday, l’ultima novità nel calendario musicale, per vivere insieme la vigilia del New Music Friday, l’appuntamento settimanale ufficiale dell’industria discografica con le nuove uscite in campo musicale.

Grazie a contenuti esclusivi, ogni giovedì gli amanti della musica potranno accedere gratuitamente a interviste inedite agli artisti, esibizioni esclusive e dietro le quinte.

Samsung Music Galaxy Thursday darà vita a un appuntamento rituale che consentirà di scoprire in anticipo le ultimissime novità in fatto di nuovi artisti esplorando generi e sonorità dall’Europa e dal mondo.

Nato dalla collaborazione con Universal Music Group, Samsung Music Galaxy Thursday svelerà un punto di vista senza precedenti e darà un accesso inedito alla musica e alla creatività degli artisti UMG di punta provenienti da tutto il mondo.

saranno pubblicati sulle pagine social di Samsung e dei singoli artisti, tra cui Facebook e Instagram.

Ad aprire le danze di Samsung Music Galaxy Thursday sarà il cantautore inglese. Con il suo mix di elementi pop, rock e trap, YUNGBLUD sta riscrivendo le convenzioni musicali schierandosi e prendendo posizione, attraverso i suoi testi, su temi sociali che spaziano dalla politica ai disturbi mentali, fino alla sessualità.Ogni settimana Samsung Music Galaxy Thursday vedrà talenti emergenti e nuove rivelazioni passarsi il testimone, presentando in esclusiva i nuovi singoli e il loro processo creativo, svelando al pubblico i segreti che si celano dietro quelle sonorità. In arrivo nelle prossime settimane ci saranno la voce dell'indie-pop spagnolo Natalia Lacunza e, ultimissima rivelazione musicale in Italia, insieme ad altri nomi imperdibili e ad alcune sorprese.