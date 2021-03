Intel Core di undicesima generazione: processori progettati per il gaming

I processori Intel Core S-series di undicesima generazione per desktop (nome in codice "Rocket Lake-S") sono stati ufficialmente annunciati da Intel.





Basati sulla nuova

architettura

Cypress Cove, i processori Intel Core S-series di undicesima generazione sono progettati per migliorare l'efficienza di hardware e software e incrementare le prestazioni assolute di gioco.

La nuova architettura migliora le istruzioni per ciclo (IPC)

fino al 19% rispetto alla generazione precedente nei core con le frequenze più elevate e integra la grafica Intel UHD basata sull'architettura grafica Intel Xe per contenuti multimediali e funzionalità grafiche intelligenti. Questo è importante perché i giochi e la maggior parte delle applicazioni continuano a dipendere dai core ad alta frequenza per ottenere frame rate elevati e bassa latenza.

Prodotto di punta è l'Intel Core i9-11900K di undicesima generazione, con prestazioni senza paragoni, fino a 5,3 GHz, otto core, 16 thread e 16 MB di Intel Smart Cache. Il processore Intel Core supporta maggiori velocità di memoria con DDR4-3200 che contribuisce ad abilitare un gaming più fluido e multitasking senza soluzione di continuità sulla piattaforma.



I miglioramenti di questa generazione comprendono:

Miglioramento delle IPC fino al 19% rispetto alla generazione precedente.

Prestazioni della grafica fino al 50% superiori con grafica Intel UHD e architettura Intel Xe Graphics

Intel Deep Learning Boost e supporto VNNI per accelerare l'inferenza AI, migliorando notevolmente le prestazioni per i carichi di lavoro di deep learning.

Tool di overclocking potenziati per overclocking, regolazione ed esperienza d'uso più flessibili.

Grazie a una stretta collaborazione con più di 200 tra i migliori sviluppatori di videogame, Intel porta una serie di ottimizzazioni alle applicazioni – nei giochi, nei motori, nel middleware e nei render – in modo che possano usare appieno le caratteristiche dei processori Intel Core S-series di undicesima generazione per offrire esperienze di gaming entusiasmanti.



I processori desktop Intel di undicesima generazione introducono nuovi strumenti e funzionalità di overclocking per una regolazione più flessibile, velocità senza paragoni e prestazioni superiori di gaming. Questa generazione comprende: l'overclocking della memoria in tempo reale, estendendo il supporto per i chipset H570 e B560, dunque consentendo questa possibilità ad un maggior numero di utenti; Advanced Vector Extensions (AVX) 2 e AVX-512 voltage guardband, e un controller integrato della memora completamente nuovo con timing più ampio e supporto Gear 2 (oltre che Gear 1).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita