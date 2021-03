Kaspersky: il 16% italiani consente sempre alle app l’accesso a microfono e webcam

Guardando ai numeri a livello globale, è il 27% degli utenti, tra i 25 e i 34 anni, a consentire sempre l'accesso. Questo è meno comune tra gli over 55, con il 38% degli intervistati che ha dichiarato di non consentire mai alle app e ai servizi le autorizzazioni per accedere a webcam e microfoni.

Secondo quanto emerso dall'indagine, uno studio condotto da Kaspersky su un campione di 15.000 persone a livello globale,. Nonostante ciò, la consapevolezza generale in merito ai problemi di sicurezza legati alle webcam è alta: il 50% degli intervistati, infatti, ha dichiarato. Inoltre, il 51% degli italiani teme che questo possa avvenire attraverso software malevoli. Questi dati fanno ben sperare sulla possibilità che in futuro sia sempre più alto il numero di persone che proteggerà proattivamente i propri dispositivi, anche in vista del fatto che si adatteranno man mano al lavoro da remoto e al ruolo sempre più importante delle applicazioni per la collaborazione."Sicuramente, sono molte le persone che non hanno ancora familiarità con i processi di cybersecurity e i protocolli di sicurezza relativi all'utilizzo della webcam. Tuttavia, stiamo assistendo ad un forte incremento della consapevolezza in materia di sicurezza online e di potenziali minacce. Questo porta a un comportamento più proattivo degli utenti, come l'adozione di azioni preventive e il controllo delle autorizzazioni prima di consentire l'accesso a video e microfono. Ci aspettiamo che l'aumento della consapevolezza in materia di cybersecurity venga supportato da corsi di formazione organizzati dalle aziende per i propri dipendenti, soprattutto perché oggi i dispositivi audio e video sono ampiamente utilizzati per il lavoro da remoto",Per sentirsi più sicuri anche quando si usa la webcam, e per garantire che all'ampio uso dei servizi di comunicazione online corrisponda un aumento di utenti che proteggono la loro privacy, Kaspersky consiglia tra l'altro di acquistare un copri webcam per poterla oscurare quando non viene utilizzata e u