Apple arricchisce la formazione professionale degli insegnanti

Apple ha svelato una nuova proposta di formazione professionale autonoma, Apple Teacher Portfolio, per aiutare gli insegnanti a portare la creatività in ogni classe e in ogni materia, indipendente dalle modalità di insegnamento. Apple ha inoltre aggiornato le app Schoolwork e Classroom e il popolare programma “Creatività per tutti” per sfruttare al meglio le funzioni più recenti di iPad e delle app Apple.



è un nuovo badge di riconoscimento che gli educatori possono ottenere tramite l'Apple Teacher Learning Center, la piattaforma di formazione professionale autonoma.aiuta gli educatori a ottenere il massimo dalla tecnologia Apple in ogni fase della pianificazione delle lezioni e gli studenti ad attivare la conoscenza preliminare, esplorare più dettagliatamente gli argomenti e applicare ciò che hanno imparato.Con 21 modelli e idee per le lezioni ispirati alle guide ai progetti di "Creatività per tutti" , gli educatori possono ottimizzare il proprio lavoro con lezioni coinvolgenti e stimolanti per gli studentiPer gli educatori Apple Teacher Portfolio diventa un compendio delle loro lezioni più creative e stimolanti, pronto da condividere con leadership e colleghi. Capire cos'è efficace e cosa no porta alla trasformazione della pratica dell'insegnamento, e il portfolio funge da diario dove catturare tutte queste tappe fondamentali."Apple Teacher Portfolio offre ai distretti una piattaforma dove porre le domande giuste e aiutare gli insegnanti a riflettere sul loro lavoro in modi significativi,". "Un portfolio è un modo di dimostrare il nostro orgoglio per ciò che abbiamo imparato o creato. Conservo ancora il mio primo portfolio da educatrice a casa e mi piace ripensare a quel momento perché è un capitolo importante della mia vita professionale. Non vedo l'ora di proporre questo strumento agli insegnanti dell'intero distretto, così anche loro potranno essere orgogliosi del lavoro che creano, e di vedere il percorso di apprendimento attraverso opere tangibili."