L'app Dov’è ora permette di rintracciare anche prodotti non Apple

Apple ha presentato una nuova versione dell’app Dov’è che permette di rintracciare anche prodotti di terze parti grazie alle capacità di localizzazione sicura e privata offerte da Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple.

Il Find My Network Accessory Program apre l’ampia rete globale di Dov’è ad altri produttori di dispositivi, che potranno così integrare il servizio nei propri prodotti e permettere ai clienti di utilizzare l’app Dov’è per rintracciare altri oggetti a cui tengono.







Nato nell’ambito del Made for iPhone (MFi) Program, il Find My Network Accessory Program. I prodotti di altre aziende devono rispettare tutte le misure a tutela della privacy previste per la rete di Dov’è a cui fanno affidamento i clienti Apple. I prodotti approvati verranno aggiunti alla nuova tab Accessori e presenteranno la dicitura “Works with Apple Find My”, così da poter identificare chiaramente la compatibilità con la rete e l’app Dov’è.Gli ultimi modelli delle e-bike S3 e X3 di VanMoof , gli auricolari true wireless SOUNDFORM Freedom di Belkin e il localizzatore ONE Spot di Chipolo . Grazie a questi prodotti, le persone potranno ritrovare facilmente la loro bici, gli auricolari lasciati in palestra, lo zaino e molto altro. Presto anche altre aziende inizieranno a offrire prodotti e accessori compatibili con Dov’è.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita