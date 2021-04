LG dice addio al mercato Mobile

La decisione strategica di LG di uscire dal settore della telefonia permetterà all’azienda di focalizzare maggiori risorse in altre aree di crescita come i componenti dei veicoli elettrici, i dispositivi connessi, la smart home, la robotica, l’intelligenza artificiale e le soluzioni B2B insieme a piattaforme e servizi.

Ci si aspetta che la graduale chiusura del business sia completata entro il 31 luglio anche se alcuni dei modelli attualmente in gamma potrebbero essere ancora disponibili oltre questa data.

ha annunciato che glilanciati dal 2019 in poi riceveranno fino a tre versioni del sistema operativo Android a partire dall'anno di lancio del modello.Questa promessa arriva sulla scia dell'annuncio relativo all'uscita di LG dal mercato della telefonia che avverrà entro la fine di luglio.La garanzia di tre aggiornamenti del sistema operativo si applica ai telefoni LG premium rilasciati dal 2019 in avantiLG inoltre continuerà a produrre smartphone durante il secondo trimestre per soddisfare gli obblighi contrattuali nei confronti di operatori e partner. Ciò significa chee che il servizio clienti e gli aggiornamenti di sicurezza continueranno a essere forniti ancora per un determinato periodo di tempo per alcuni dispositivi.