Tivùsat: arrivano i due canali satellitari sportivi di Mediasport

Importanti novità in arrivo sula TV via satellite con oltre 6 milioni di spettatori. Sono infatti già disponibili agli utenti della piattaforma, i due canali sportivi di Mediasport Groupè il canale degli appassionati di motori, in tutti i loro aspetti: passione, prodotto, economia, sport. Il palinsesto dei nostri canali comprende la maggior parte delle gare organizzate dalla Federazione Motociclistica Italiana, le dirette esclusive dei campionati del Gruppo Peroni Race, di Formula Promotion e di GT Sport Organization, la gare del GT World Challenge, del ETRC e del ARRC, oltre a numerosi format di approfondimento,. Un Canale tematico moderno e coinvolgente che si rivolge ad un pubblico di appassionati e che ha un rapporto privilegiato con FMI, Aci Sport, Confindustria Eicma e le principali fiere di settore.è un canale televisivo sul mondo dello sport ed a tutto ciò gli gravita intorno, le cui trasmissioni sono completamente dedicate a tutti i settori sportivi che non godono di grande visibilità sui media tradizionali.Su MS CHANNEL i telespettatori avranno la possibilità di seguire le dirette delle migliori partite della regular season e dei playoff dei campionati organizzati dalla LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, dalla LEGA BASKET FEMMINILE e del CAMPIONATO ITALIANO DI HOCKEY PISTA, organizzato dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI, oltre a grande spazio al canottaggio grazie all’accordo con la FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, agli sport equestri, al pugilato, al biliardo, alle competizioni organizzate dalla DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO e SPERIMENTALE della FIGC ed a numerosi altri format di approfondimento e differite che coinvolgono numerose discipline sportive.Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est (lo stesso di Sky) e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita