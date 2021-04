Italiani sempre più iperconnessi: boom di dispositivi digitali

,

Radio digitale appena svegli, pranzo al volo scrollando le news sullo smartphone e un ottimo e-book prima di andare a dormire, ma solo dopo aver guardato la nuova serie sulla nostra piattaforma on demand preferita. I dispositivi tech sono ormai essenziali nella nostra vita: non solo non possiamo più farne a meno, ma ne abbiamo sempre di più. A dimostrarlo, una recente survey condotta da Toluna principale piattaforma di consumer insights sul mercato, in collaborazione con UPA , su un campione intervistato online diper indagare l’esperienza quotidiana delle famiglie italiane nell’uso di device tecnologici.Oggi la quantità di dispositivi tech nelle nostre case è esplosa: il, di cui 4 condivisi con gli altri familiari e 3 ad uso strettamente personale. Media che aumenta sino a 12 device nell’11% delle famiglie con figli fino ai 14 anni, le più digital friendly. Non sorprende, poi, che in vetta alla classifica di quelli a cui non possiamo rinunciare ci sia loseguito da. In coda, e-book e smart speaker, sfruttati solo dal 30% circa delle famiglie.Se(64% tradizionale, 57% smart)(49%)sono i. Tra i più individualisti in famiglia gli under 34, le famiglie con figli piccoli, invece, le più abituate alla condivisione. Tra under e over 55 si delinea un notevole scarto generazionale in termini di tecnologia: più smart i primi, meno i secondi, che si rivelano anche più avvezzi allo sharing di device tradizionali, ma poco interessati alla tecnologia connessa.Se 1 italiano su 3 accende la radio tradizionale di mattina e 1 su 2 la TV di sera, soprattutto a cena e dopo cena, tutti sono invece decisamente rapiti dalloin ogni momento della giornata: è l’unico device davvero onnipresente, che ci affianca. Non solo. Sembra che queste abitudini non cambino quando non si lavora: una buona dose di smartphone anche nel weekend, con quasiLa top 3 dei provider di programmi on demand a pagamento è rappresentata da. Gli intervistati dichiarano di aver sottoscritto in mediacon varie combinazioni di piattaforme: 1 intervistato su 3 fa zapping tra Netflix e Amazon Prime, 1 su 6 tra Netflix e SKY. Tra: il 69% si intrattiene sulla piattaforma di Jeff Bezos, il 58% su Netflix e il 44% su SKY.Il boom dello streaming online ha favorito unofruiti soprattutto su tablet (66%), PC e laptop (64%), ma anche Smart TV e smartphone (60%). Ciononostante, è interessante segnalare che un consistentenon ha ceduto alla sua avanzataa pagamento.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita