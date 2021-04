Trimestrale LG: ricavi finanziari e utile operativo più alti nella storia dell’azienda

LG ha annunciato il fatturato consolidato del primo trimestre 2021 pari a 18,81 trilioni di KRW (16,90 miliardi di USD) e un utile operativo di 1,52 trilioni di KRW (1,36 miliardi di USD) – i più alti risultati trimestrali nella storia della società con un profitto operativo dell’8,1% che segna un record per il primo trimestre. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i ricavi sono cresciuti del 27,7% e la redditività è salita del 39,1%, riflettendo la domanda molto forte di elettrodomestici e di prodotti di home entertainment di LG, a seguito del fatto che i consumatori di tutto il mondo continuano a trascorrere più tempo a casa.

Per quanto riguarda la LG Mobile Communications Company ha registrato vendite nel primo trimestre per 998,70 miliardi di KRW (897,18 milioni di USD) con una perdita operativa di 280,10 miliardi di KRW (251,63 milioni di USD), peggiorata del 28% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa a causa della mancanza di nuovi prodotti alla luce dell’annuncio, all’inizio di questo mese, dell’uscita di LG dal business degli smartphone a partire dalla fine di luglio. L’utile e la perdita per le attività operative cessate – compreso l’esaurimento delle attività operative in corso e terminate – saranno inclusi nei risultati del secondo trimestre.

La LG Home Entertainment Company invece ha registrato vendite di 4.01 trilioni di KRW (3,60 miliardi di dollari) nel primo trimestre, un aumento del 34,9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L’utile operativo è cresciuto del 23,9% anno su anno arrivando a 403,80 miliardi di KRW (362,75 milioni di dollari), sostenuto da forti vendite in Nord America e in Europa. I prodotti premium guidati dai TV OLED e NanoCell hanno continuato a sperimentare una forte domanda per via dell’effetto pandemico che si è protratto in gran parte del mondo. Per mantenere questo livello anche nel 2021, LG continuerà a migliorare la sua gamma di prodotti premium, a espandere ulteriormente le vendite online, a ottimizzare e razionalizzare le risorse.



