A Imperia la fibra ultraveloce di WindTre

estende i servizi in fibra ultrabroadband in Liguria e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber ad, il "Capoluogo della Riviera dei Fiori", località nota per la bellezza dei paesaggi, oltre che per le importanti realtà produttive.La linea ultraveloce diè attivabile con l'offerta 'Super Fibra', che offre navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gigabit e il nuovo modem Wi-Fi 6 di ultima generazione che garantisce maggiore copertura in tutta la casa, più velocità e stabilità di connessione e fino a 120 dispositivi connessi contemporaneamente. L'attivazione è inclusa, in più Giga illimitati subito attivi per gli smartphone della famiglia.Inoltre, con 'Super Fibra' è possibile avere, incluso per 12 mesi,, che comprende l'accesso illimitato a film e serie TV con Prime Video, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, contenuti in-game e giochi ogni mese con Prime Gaming.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita