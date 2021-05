Apple: fatturato in crescita del 54% segna un nuovo record per il trimestre di marzo

Apple ha presentato i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2021, conclusosi il 27 marzo 2021. L’azienda ha annunciato un record in termini di fatturato per il trimestre di marzo pari a 89,6 miliardi di dollari, un incremento del 54% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,40 dollari. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 67% del fatturato trimestrale.

“I risultati di questo trimestre riflettono quanto i nostri prodotti si siano rivelati preziosi per affrontare questo particolare momento, ma anche l’ottimismo che i consumatori sembrano avere sull’arrivo di giorni migliori” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Apple sta vivendo un periodo di grande innovazione che riguarda tutta la linea di prodotti e rimaniamo concentrati su come aiutare i nostri team e le comunità in cui lavoriamo a riemergere da questa pandemia in un mondo migliore. Prodotti come i nuovi iMac e iPad Pro sono sicuramente un buon punto di partenza. Ma ci sono anche gli 8 gigawatt di energia pulita che contribuiremo a produrre e gli investimenti per 430 miliardi di dollari previsti per i prossimi 5 anni negli Stati Uniti.”

Luca Maestri, CFO di Apple: “Questi risultati ci hanno permesso di generare un flusso di cassa operativo di 24 miliardi di dollari, e durante il trimestre il ritorno economico per gli azionisti ha quasi raggiunto i 23 miliardi di dollari. Il futuro non ci preoccupa, continueremo a fare investimenti significativi per sostenere i nostri piani a lungo termine e ad arricchire le vite di chi acquista i nostri prodotti.”

