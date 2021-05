Netgear presenta l’access point dual band WiFi 6

ha annunciato la disponibilità dell’. Questo nuovo access point dual-band garantisce a piccole e medie imprese prestazioni WiFi 6 (802.11ax) premium di nuova generazione, offrendo velocità di connessione fino al 40% superiore a ciascun dispositivo connesso rispetto al WiFi 5 (802.11ac). WAX620 funziona con altri access point NETGEAR Insight, inclusi i modelli WiFi 5 (WAC 510, WAC 540) e WiFi 6 (WAX 610, WAX610Y) esistenti. Inoltre, WAX620 consente di collegare tra loro gli access point utilizzando Instant Mesh, una tecnologia di backhaul wireless NETGEAR.Il nuovo WAX620 può essere collegato tramite porte switch Gigabit o 2.5 Gbit (multi-gig) Power-over-Ethernet (PoE).WAX620 è l’ideale per ambienti open space dove è necessario fornire connettività WiFi ad un gran numero di utenti in simultanea. Scuole, università, impianti di produzione, magazzini di medie dimensioni, ecc. troveranno valore nelle capacità di questo nuovo access point. WAX620 è retrocompatibile con tutte le generazioni precedenti di WiFi e offre la massima velocità quando è connesso ai dispositivi abilitati WiFi 6 come i più recenti smartphone, tablet e laptop.NETGEAR Insight consente la gestione da remoto di WAX620 e altri dispositivi tramite app o browser. Con Insight, gli installatori possono configurare, monitorare e gestire da remoto tutte le reti di tutti i clienti anche su più siti, senza doversi recare fisicamente da loro, risparmiando così tempo e ottimizzando gli interventi.WAX620 fornisce prestazioni elevate grazie agli 8 flussi e fino a 2,4 Gbps in banda da 5 GHz E 1,2 Gbps in 2,4 GHz e una rete WiFi sicura di livello aziendale grazie al protocollo WPA3 e permette di creare 8 SSID con VLAN separate. Il nuovo Access Point WiFi 6 è perfetto per le PMI con le prestazioni più elevate del settore, velocità, capacità e rapporto prezzo/prestazioni senza precedenti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita