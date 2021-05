Raghu Raghuram nuovo CEO di VMware

VMware ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha nominato Rangarajan (Raghu) Raghuram come CEO e membro del consiglio di amministrazione, a partire dal 1 giugno 2021. Con una lunga esperienza nel settore, Raghuram attualmente ricopre la posizione di Executive Vice President and Chief Operating Officer, Products and Cloud Services di VMware.





"Sono entusiasta che Raghu assuma il ruolo di CEO di VMware. Nel corso della sua carriera ha giocato un ruolo fondamentale nel successo di VMware", ha commentato Michael Dell, presidente del consiglio di amministrazione di VMware. "Raghu è in grado di progettare il futuro di VMware, aiutando i clienti e i partner ad accelerare il business digitale in questo mondo multi-cloud".





ha guidato la strategia del software-defined data center, ha costruito e guidato il business del cloud computing e gli sforzi di trasformazione SaaS, ha giocato un ruolo sostanziale nella strategia di M&A dell'azienda ed è stato fondamentale nel guidare le partnership con Dell Technologies, gli hyper-scaler e altri partner strategici.

VMware ha anche annunciato inoltre che Sumit Dhawan è stato nominato presidente, a capo di tutte le funzioni go-to-market tra cui Worldwide Sales, Worldwide Partner and Commercial Organization, Customer Experience and Success (CXS), Marketing e Communications.

Sanjay Poonen invece, attualmente Chief Operating Officer, Customer Operations, ha preso la decisione di lasciare VMware dopo 7 anni in azienda, dopo essere stato alla guida delle Customer Operations e prima ancora dell'End-User Computing.

VMware ha inoltre reso noto i risultati preliminari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2022: Il fatturato del primo trimestre dell'anno fiscale 2022 si prevede raggiunga i 2,994 miliardi di dollari, con un aumento del 9,5% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2021

La combinazione del fatturato per subscription e SaaS e per le licenze si prevede raggiunga 1,387 miliardi di dollari, con un aumento del 12,5% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2021

Il margine operativo GAAP per il primo trimestre dovrebbe raggiungere il 18,7% e il margine operativo non-GAAP dovrebbe essere del 30,8%

Il reddito netto GAAP per azione diluita si prevede raggiunga 1,01 dollari per azione diluita, e il reddito netto non-GAAP per azione diluita dovrebbe essere di 1,76 dollari per azione diluita.

Da quando è entrato in VMware nel 2003, Raghuram ha contribuito a guidare la strategia e l’evoluzione tecnologica della ricca storia dell’azienda. Ha contribuito a far crescere il core business della virtualizzazione,, ha costruito e guidato il business del cloud computing e gli sforzi di trasformazione SaaS, ha giocato un ruolo sostanziale nella strategia di M&A dell'azienda ed è stato fondamentale nel guidare le partnership con Dell Technologies, gli hyper-scaler e altri partner strategici.VMware ha anche annunciato inoltre cheè stato nominato presidente, a capo di tutte le funzioni go-to-market tra cui Worldwide Sales, Worldwide Partner and Commercial Organization, Customer Experience and Success (CXS), Marketing e Communications.Sanjay Poonen invece, attualmente Chief Operating Officer, Customer Operations, ha preso la decisione di lasciare VMware dopo 7 anni in azienda, dopo essere stato alla guida delle Customer Operations e prima ancora dell'End-User Computing.VMware ha inoltre reso noto i

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita