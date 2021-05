“Ho. più passi che Giga”, la nuova iniziativa di Ho. Mobile

Grazie alla nuova sezione “Più Passi che Giga” sull’app aggiornata di ho. Mobile, ogni cliente potrà accettare la sfida e tenere monitorati i propri progressi del mese. Che siano camminate nel parco, in città o persino in salotto, la sfida lanciata da ho. Mobile è quella di fare più GigaPassi (1 GigaPasso = 10.000 Passi) rispetto ai Giga consumati in un mese. E al termine della sfida, sarà possibile riscattare la propria sorpresa.Non solo. Più si cammina e più si aiuta il pianeta. Grazie alla nuova iniziativa di ho. Mobile, infatti,, la prima piattaforma web al mondo a permettere di piantare un albero a distanza e seguire online la sua storia. Inoltre ho. ha scelto di essere partner sponsor della My Deejay Ten, la seconda edizione “diffusa” di corsa di Radio Deejay che si terrà il prossimo 23 maggio.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita