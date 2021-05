Vodafone Business lancia un kit digitale per le Pmi

Vodafone Business lancia Kit Digitale, il nuovo pacchetto di soluzioni che offre alle piccole e medie imprese tutto ciò di cui hanno bisogno per avviare e rafforzare la propria attività e visibilità online in modo completo, professionale e sicuro: dal sito web alla creazione di campagne di visibilità, passando per l'e-commerce e per la gestione sicura dei pagamenti.

Prende inoltre il via #ThoseWhoDare, l'evento globale di Vodafone Business per le PMI di tutta Europa: un'ora al giorno, per cinque giorni, per ascoltare e lasciarsi ispirare da riflessioni e talk di alcuni tra i più importanti imprenditori e leader a livello globale.





Quindi, per permettere alle PMI di avviare o rinforzare la propria presenza digitale e raggiungere nuovi clienti

, Vodafone Business ha pensato a un nuovo portafoglio di soluzioni chiavi-in-mano per far crescere la propria attività online in modo semplice, completo e sicuro.

Attraverso soluzioni modulari e integrate, Kit Digitale offre tutto ciò di cui un'impresa necessita per essere competitiva anche sui canali online: dal disegno del proprio sito web ai mezzi per comunicare in tutta sicurezza con i nuovi clienti, dalla creazione della piattaforma e-commerce alla gestione in sicurezza dei pagamenti, fino alla creazione e gestione di campagne online e multicanale per farsi conoscere e aumentare la propria visibilità. Il tutto con il supporto e l'assistenza degli esperti Vodafone.

Kit Digitale è disponibile - oltre che in Italia - anche in Spagna e in UK.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita