Analisi idealo: la crisi dei chip fa salire i prezzi online dell’elettronica

La carenza a livello mondiale di chip, i componenti necessari per il funzionamento di computer, smartphone e praticamente ogni apparecchio elettronico, è uno dei moltissimi contraccolpi derivanti dalla pandemia da Covid-19. Ildovuto all’attuazione del primo lockdown su scala mondiale a inizio 2020 e l’imprevista crescita nella richiesta di dispositivi elettronici nuovi per far fronte alle necessità dello smart working e della didattica a distanza e per l’intrattenimento sono i principali elementi che hanno comportato l’insorgere di una situazione unica nel panorama economico mondiale dei chip.A fronte di questo scenario mondiale, idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, ha voluto analizzare ilper verificare se alla scarsità dei processori abbia fatto seguito un aumento dei prezzi anche sul mercato italiano.La carenza delle disponibilità di microchip ha iniziato a farsi notare già dalla fine dello scorso anno provocando, inizialmente, solo un temporaneo ritardo nelle forniture, poiché le fabbriche in tutto il mondo erano chiuse causa Covid-19. Successivamente, sebbene la produzione sia ripresa, l’aumento della domanda guidato dal cambiamento delle abitudini alimentato dalla pandemia ha avvicinato il settore al punto di crisi.Dall’analisi della fluttuazione dei prezzi online dei principali prodotti di elettronica sul portale italiano di idealo, contemporaneamente ai primi ritardi nelle forniture di chip e, in particolare da ottobre 2020, si notanoTra i prodotti di elettronica quelli che hanno fatto registrare online i rincari maggiori troviamo le, un apparecchio che molto probabilmente non era presente nelle case degli italiani ma che molte famiglie hanno dovuto acquistare lo scorso anno per sopperire alle esigenze legate alla didattica a distanza e allo smart working: tra ottobre 2020 e aprile 2021 il loro prezzo è stato più alto rispetto a quello medio di quasie nel primo quadrimestre del 2021 i prezzi sono aumentati in media delrispetto allo stesso periodo del 2020.Gli aumenti dei prezzi online hanno riguardato anche altri dispositivi elettronici utili per la didattica a distanza e lo smart working come, ad esempio, iil cui prezzo è stato più alto rispetto a quello medio di quasie che, nei primi quattro mesi di quest’anno, sono stati più cari delrispetto allo stesso periodo del 2020.Rincari si sono registrati anche per i, i cui prezzi sono cresciuti delda gennaio ad aprile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gliTra lockdown e chiusure di cinema e teatri, la televisione con le varie piattaforme di streaming è stato il rimedio contro la noia per molti italiani e, mai come in quest’ultimo periodo, vale il detto che le televisioni non bastano mai in casa! Anche ihanno subito aumenti dei prezzi online da ottobre 2020, circain più rispetto al prezzo medio, e nei primi quattro mesi di quest’anno sono stati più cari delrispetto allo stesso periodo del 2020.Sul fronte della, l’aumento medio dei prezzi online nei primi quattro mesi dell’anno è stato dele il mese meno caro per acquistare smartphone online è stato lo scorso settembre. Infine, anche il mondo della fotografia ha subito aumenti dei prezzi online: lesono aumentate delda gennaio ad oggi,in più rispetto al prezzo medio, e ledelNon sempre si può rimandare l’acquisto di un prodotto se scaturisce da un’esigenza impellente; tuttavia, quando è possibile pianificare l’acquisto con un certo anticipo, l’utilizzo di un comparatore dei prezzi online come idealo permette di risparmiare sui singoli prodotti anche quando i prezzi di una categoria merceologica sono condizionati da particolari situazioni di mercato. Analizzando i principali prodotti di elettronica di consumo, nel corso dell’ultimo anno ecco quali sono stati i mesi più convenienti per acquistare online e i risparmi medi che si sono potuti ottenere rispetto al mese più caro: settembre per Console di gioco, Smartwatch, Cellulari e Smartphone (rispettivamente -12,9%, -7,8% e -6,9%), Tablet a marzo di quest’anno (-41,0%), TV e Stampanti multifunzione a maggio scorso (rispettivamente -20,8% e -18,5%), Fotocamere digitali mirrorless e Action Camera a settembre (-18,2% e -13,9%) così come Notebook e PC all in one (-14,5% e -7,3%).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita