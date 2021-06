Apple: annunciato il programma della WWDC21

Apple ha annunciato il programma della Worldwide Developers Conference annuale, inclusi gli orari del keynote e del Platforms State of the Union, e ha fornito ulteriori informazioni su come sarà possibile scoprire il futuro iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS.

Gratuita per la comunità di sviluppo, la WWDC21 riunirà gli sviluppatori e le sviluppatrici Apple di tutto il mondo offrendo loro l’opportunità di capire le nuove tecnologie, gli strumenti e i framework su cui fanno affidamento. Oltre a confrontarsi con colleghi e colleghe, potranno interagire direttamente con il team di ingegneri Apple per suggerimenti sulla creazione di app e giochi innovativi per le varie piattaforme.

Ecco il programma:



ha annunciato il programma dellaannuale, inclusi gli orari del keynote e del Platforms State of the Union, e ha fornito ulteriori informazioni su come sarà possibile scoprire il futuroGratuita per la comunità di sviluppo, lariunirà gli sviluppatori e le sviluppatrici Apple di tutto il mondo offrendo loro l’opportunità di capire le nuove tecnologie, gli strumenti e i framework su cui fanno affidamento. Oltre a confrontarsi con colleghi e colleghe, potranno interagire direttamente con il team di ingegneri Apple per suggerimenti sulla creazione di app e giochi innovativi per le varie piattaforme.Ecco il programma:

Keynote Apple

7 giugno, ore 19:00

La WWDC21 si apre con l’annuncio degli importanti aggiornamenti in arrivo quest’anno per tutte le piattaforme Apple. Il keynote verrà trasmesso in streaming direttamente da Apple Park e sarà visibile su , nell’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile per la visione on‑demand.



La WWDC21 si apre con l’annuncio degli importanti aggiornamenti in arrivo quest’anno per tutte le piattaforme Apple. Il keynote verrà trasmesso in streaming direttamente da Apple Park e sarà visibile su apple.com , nell’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile per la visione on‑demand.

Platforms State of the Union

7 giugno, ore 23:00

Un approfondimento sulla nuova gamma di strumenti, tecnologie e innovazioni in arrivo su tutte le piattaforme Apple, che aiuteranno a sviluppare app ancora migliori. Il Platforms State of the Union verrà trasmesso in streaming sull’app e il sito web Apple Developer.





Apple Design Awards

10 giugno, ore 23:00

Ogni anno, gli Apple Design Awards premiano la creatività, il know-how e le competenze tecniche di sviluppatori e sviluppatrici Apple. Gli Apple Design Awards verranno trasmessi in streaming sull’app e il sito web Apple Developer.





Accesso a esperti ed esperte

Con oltre 200 sessioni di approfondimento, laboratori individuali e non solo, la WWDC21 sarà un’occasione unica per confrontarsi con i team di ingegneria e design di Apple e scoprire la nuova gamma di strumenti e tecnologie che aiuteranno a sviluppare la nuova generazione di app. Chi partecipa all’Apple Developer Program può richiedere consulenze individuali con oltre 1000 esperti ed esperte Apple per porre domande sulle più recenti API e best practice, nonché chiedere una valutazione del design e dell’interfaccia utente delle app.

Per tutta la settimana, gli ingegneri Apple saranno anche a disposizione negli Apple Developer Forum per domande e discussioni di carattere tecnico. Dall’8 giugno verranno pubblicati quotidianamente i video delle sessioni, che saranno disponibili sull’app e il sito web Apple Developer.





Eventi speciali

Oltre alle sessioni e ai laboratori con i team di ingegneria e design di Apple, la WWDC21 proporrà una serie di attività ed eventi speciali pensati per celebrare e unire la comunità di sviluppo, per esempio contest di programmazione o progettazione, incontri con ospiti di rilievo e altro ancora.





Pavilions

La funzione Pavilions, una novità della WWDC21, permetterà di esplorare facilmente le sessioni, i laboratori e le attività speciali per un particolare argomento. Ogni partecipante potrà personalizzare la propria esperienza e scoprire contenuti suddivisi per aree tematiche specifiche, come SwiftUI, strumenti per sviluppatori, e accessibilità e inclusione, esclusivamente all'interno dell’app Apple Developer.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita