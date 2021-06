Indagine Kaspersky: TikTok, YouTube e WhatsApp le app più utilizzate dai ragazzi

analizzando i dati anonimizzati di Kaspersky Safe Kids e prendendo in esame le ricerche più frequenti condotte online. Tra le categorie più ricercate troviamo "software, audio e video" e "e-commerce", e seppure con un leggero calo, anche "internet" e "giochi per computer".

TikTok, YouTube e WhatsApp sono le applicazioni più utilizzate. Tra queste, TikTok ha addirittura raggiunto il doppio della popolarità di Instagram.

continua ad essere

il leader indiscusso tra bambini

e ragazzi

Per comprendere quali sono state le principali fonti di intrattenimento di bambini e ragazzi tra il 2020 e il 2021,ha condotto un nuovo studio Secondo i risultati dell’indagine, ledai ragazzi sono state "software, audio, video" (44%), "mezzi di comunicazione online" (22%) e "giochi per computer" (14%). Tra leil servizio di video streaming più utilizzato tra i ragazzi di tutto il mondo. Al secondo posto c'èseguita dal noto social network. La top 10 comprende anche quattro: Brawl Stars, Roblox, Among US e Minecraft. Guardando a YouTube,Anche la categoria “tendenze” riscuote un discreto successo con i video su "pop it and simple dimple" e "ASMR" che rappresentano il 4% delle query. Stessa percentuale per ilche rientra nelle prime posizioni. Analizzando, invece, i, oltre alle band di K-POP tra cui BTS e BLACKPINK e i cantanti Ariana Grande, Billie Eilish e Travis Scott, è stato individuato un. Nello specifico, è stata rilevata una crescita di interesse verso icome i beat e le lezioni di musica. TikTok rimane il principale trendsetter musicale per i bambini.Per quanto riguarda, con il 50% si confermano in cima alla classifica itra cui: Lady Bug and Super Cat, Gravity Falls e Peppa Pig. Al secondo posto troviamo glicon The Voice Kids che si aggiudica il primo posto delle ricerche più frequenti in lingua inglese. Per, i trailer più popolari sono stati Godzilla vs Kong, il recente Justice League di Zach Snyder e la miniserie Disney+ WandaVision. Anche Netflix continua ad attirare l'attenzione di molti bambini, soprattutto per Cobra Kai e l'ormai iconico Stranger Things.rimane, ma cambiano le attività per cui viene utilizzato. Infatti, oltre a cercare videoclip e lip sync di canzoni, cresce l’interesse verso contenuti educativi e creativi. Si tratta, infatti, di un social network in grado di sviluppare competenze, basti pensare al fatto che per creare video su TikTok, è necessario imparare il lavoro degli operatori, cimentarsi nelle vesti di un attore e occuparsi anche della regia. Tutte attività che portano i ragazzi a sviluppare capacità che possono essergli utili in futuro e che addirittura potrebbero diventare una professione.Se guardiamo ai, quelli più popolari tra ragazzi e bambini sono gli ormai noti Minecraft (23%), Fortnite (7%) Among Us (4%) a cui si aggiungono Brawl Stars (6%) e il tanto amato Roblox (4%). Quest’ultimo è presente nella top 10 dei giochi più apprezzati dai ragazzi in quasi tutti i paesi presi in esame. Tra tutte le aree geografiche,, seguito dal Regno Unito con il 19%. La situazione cambia se guardiamo ai dati dell’India, dove i bambini non hanno quasi mai visitato siti dedicati ai videogiochi (solo il 5%).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita